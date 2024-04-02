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在舞龙课上培养更多“龙的传人”

2024年04月02日08:50 | 来源：光明日报
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原标题：在舞龙课上培养更多“龙的传人”

踩着音乐鼓点，一条蓝色长龙摇头摆尾、游曳起舞。随着学生们的动作、队形变换，彩龙或翻滚，或腾跃，或盘卷，仿佛有了生命。表演高潮，一个学生扛起队友，其他人则围绕他们舞起“8”字，组成一个特别的造型，引来阵阵叫好声。

他们是我带教的舞龙公共体育课的学生，来自不同专业，出于对舞龙运动的好奇，选修了我的课。令我惊喜的是，一学期下来，他们不仅掌握了基本技巧，还自己创编了新套路。

中南大学从2000年起就将舞龙舞狮纳入公共体育选修课程，并于2003年倡导先行“全国百校龙狮进课堂”推广计划，龙狮运动氛围浓厚。作为体育老师，如何让来自不同专业、零基础的学生们在短短一学期课程里了解舞龙运动、掌握基本要领，在“舞起来”中获得乐趣，是我面对的最大挑战。

2018年，我的舞龙课正式开课。9个班，200多个名额，全部选满。第一堂课，我选择在教室里进行。“什么是龙？”这是我向学生提出的第一个问题。“龙是中国的神话动物，中华民族的图腾。它行云布雨、上天入地，象征仁爱、智慧和勇毅……”从黄帝乘龙到四海龙王，我给学生讲解龙的文化渊源，为的就是让他们“先修内功”，如此方能“画龙点睛”，让手中的龙“活龙活现”。

操练时，我把学生们分成几组，从最基本的“8字”舞龙、圆场步伐等动作开始，让他们先学会游龙、跳龙等套路，再慢慢“上难度”，学“站腿”“腾跃”等技术动作。我尝试将一些武术动作、跑酷动作加进套路，并选用时下潮流的国风音乐作为配乐，让舞龙套路更有时尚感，获得学生的喜爱。

舞龙很考验身体力量和协调性，同学们因为某些动作把握不到位或配合不好，常常“翻车”。我总在这个时候告诉他们，一条龙缺了任何一个人都舞不起来，只有人人参与、通力协作，才能飞龙在天。通过相处磨合，学得慢的同学增强信心，坚持训练；学得快的同学增强耐心，鼓励队友，他们不仅学会了舞龙技巧、交到了朋友，更学到了受用终生的道理。

我的课已开设了6年，每个学期都满员，还有学生请我增加一些名额。一些同学对舞龙兴趣浓厚，加入了龙狮社团、校龙狮队。龙狮运动风靡中南大学校园，在社团活动、迎新活动、文艺晚会，甚至是CUBA比赛中场，都能看到矫健的龙狮身影。

而我也有了新的目标——不仅要教出“高徒”，还要教出“师父”。我将舞龙的教学方法传授给优秀学生们，希望他们积极带动身边的人舞龙，让更多人了解、传承这门古老而新颖的体育运动，成为“龙的传人”。

（记者安胜蓝采访整理）

本期选题支持 张勇 赵嘉伟 徐鑫雨

(责编：李依环、孙竞)

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