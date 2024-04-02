钱冬明 俞金艳 陈雨帆

原标题：各地教师数字化转型的新举措

样本介绍：本研究团队使用自然语言处理、文本分析与可视化的方式梳理各地政府工作报告中的教师教育部分。本调研以2024年全国31个省（市、自治区）的地市级政府工作报告为研究对象，在每个省（市、自治区）抽样选取3个合计94篇政府工作报告的全文作为研究样本。研究提取了每篇报告中教师教育相关内容，对2023年工作成果与2024年计划任务分别进行了梳理，并按照区域进行分类汇总分析。

调研发现，2024年各地政府工作报告中，教师教育工作成果与计划的高频词包含以下关键词：师德师风、名校长、名师、培养、骨干教师、新时代、尊师重教、高素质教师队伍、强师、“三名”、专业化等。经过进一步分析可以发现，高频词关联的教师教育重点内容主要包括：加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，实施新时代基础教育强师计划等。

大数据分析显示，近年来我国教师教育强调建设高素质专业化教师队伍，各地加快培养优秀骨干教师、推动名师名校长建设，广泛开展各类教师培训进修活动，组织教师交流轮岗等师资统筹调配，常态化推进师德师风建设。

总体来看，在教育数字化转型的背景下，我国地方政府更加关注教育数字化的建设与推进，围绕数字化基础设施、资源建设、教育教学等方面展开2024年工作规划。天津河西区将加快智慧教育示范区建设，推进人工智能与教育教学深度融合；上海黄浦区将进一步拓展云课堂数字资源，建设特色课程库、优质师资库、创新案例库等学习资源；江苏连云港市将推进教育大数据平台建设应用，办好数字互动课堂；陕西咸阳市将与西安交大、陕师大等加强合作，建立“名校+”托管模式，借助“三个课堂”等途径，推动优质教育资源共建共享；湖南长沙市计划建成“智能制造、数字人才、信息技术”三大技能人才公共实训基地。各地通过推动示范区、数据平台建设，构建了教育数字化的硬件环境与基础设置；创新运用数字化资源，促进优质教育资源区域共享，提升教学质量；改革教师的教学科研，融入数字资源、数字工具和数字技术，提升教师数字素养和专业能力，培养新时代优秀人才。

从区域分布来看，我国东中西部地区的教师教育政策侧重点各有不同。在具体内容方面，东部地区更多关注名优骨干教师的培养、教师数字素养提升，中部地区主要强调区域师资均衡，西部地区尤为强调师德师风建设。此外，教师培训与能力提升、教师交流调配是三个地区共同关注的重点。

数据分析显示，2023年我国各地教师队伍建设的重点主要包括名优骨干教师的培养和区域师资均衡配置，2024年工作计划重点聚焦师德师风建设、优秀教师培育和区域师资均衡，总的工作导向是实施基础教育强师计划，持续提升教师的数字素养，建设高素质、专业化的教师队伍。

对比近年来我国教师教育政策和各地政府工作报告中教师教育相关内容，可以看到国家政策在地方上的贯彻落实及扩散作用。整体来看，地方政府紧跟国家政策导向，积极开展基础教育教师能力提升、名师名校长培养、师德师风建设、数字素养提升等工作。部分地区结合本地特点，依据政策要求开展了因地制宜的创新，例如各地在促进师资均衡的措施上具体问题具体分析，通过教师交流轮岗、学校结对、资源共享等方式缩小地区差异，保障优质教育资源覆盖更多人。

（作者钱冬明系华东师范大学国家教育宏观政策研究院副院长；俞金艳、陈雨帆系华东师范大学教育学部教育信息技术专业研究生）

(责编：李依环、孙竞)