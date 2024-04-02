经过一片绿茵，穿过小广场，接着直奔宿舍，推开底楼角落里一扇不起眼的小门，电梯间就在眼前……从教室到寝室，坐轮椅5分钟就到。

三月的安徽芜湖春和景明，在安徽工程大学的校园里，记者跟着学生张亮，走了一遍他的上学路。

“刚上大学的时候，我经常迷路，学校就为我‘规划’了这条路，短平直、车流少，在宿舍底楼还开了扇‘后门’直通电梯间。”坐在轮椅上，张亮忍不住探出身子环顾四周，一直以来，他都想做“那个站起来的自己”。

由于患有先天性成骨不全症（又称“脆骨病”），张亮的童年与骨折相伴，双腿无法支撑行走，身高仅有常人的一半。可张亮不气馁，为了自主行动，整个中学期间，他用坏了十几辆扭扭车。张亮不会忘记，是高中校长和班主任把他送到大学门口，还送来一辆电动轮椅车；是大学里的老师和同学成了他生活的好帮手，无微不至地关心着他。

近两年的大学生活里，无数次在这条连接寝室与教室的路上思索，张亮逐渐规划出自己的职业发展之路——成为一名人工智能外骨骼领域的人才，用所学所知回报社会。

去年3月，张亮和几名志同道合的同学开始了初代人工外骨骼的研发。

设计可穿戴设备需要获取用户身体的精准数据。没有专业设备咋办？芜湖市第五人民医院无偿帮助张亮完成了全身CT扫描，采集了数据。

进入工程设计阶段，张亮发现关键动力模块与外骨骼承重结构不匹配，咋办？学校人工智能、电气工程领域的两位教授赶来帮助，专家与大学生们在会议室里“磨”了整整一个下午，简化版无动力外骨骼解决方案出炉。

穿上自己研发的外骨骼系统，张亮蹒跚着走出了人生中的第一个16米。“我一再地体会，一再地确认，是大家的爱心与慷慨成就了我的今天，我没有理由不继续走下去。”面对记者，张亮袒露自己的心声，“我走过的路，每一步都算数！”

今年3月中旬，张亮带着他的升级版外骨骼创业方案，一路披荆斩棘，闯入第十七届安徽省大学生职业规划大赛暨首届全国大学生职业规划大赛安徽赛区决赛，并最终获得了高教组第二名的好成绩。

评审现场，有专家提问：“市场上制造外骨骼的厂商这么多，你为什么还想进入这个领域？”

“目前外骨骼造价过于昂贵，动辄超过十万元，我想通过技术创新把产品价格‘打’下来，让更多像我一样的人能够站起来。”轮椅上的张亮如是作答。

（记者 马荣瑞）

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