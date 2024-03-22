本报记者 王 丹

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线上线下发布招工信息，畅通求职渠道；针对行业需求加强技能培训，提升求职者就业能力；提供社保补贴、公积金缴存等多项优惠政策……针对灵活就业群体，江西省南昌市多措并举完善公共服务，帮助他们实现就业增收。

摆齐桌椅、放下抹布，42岁的姜帆坐下来喝一口茶润润嗓子，“这里每月工资2000多元，离家近，方便照顾老人小孩。上班时间相对灵活。”姜帆家住江西省南昌市南昌县，去年在就业中心的帮助下找到这份餐馆的工作。过去，她是一名全职主妇，全家仅靠丈夫打零工维持生计。

“了解完情况后，我们记录了她的就业需求，一有合适岗位就及时推送，并帮她申请了灵活就业困难人员社保补贴。”南昌县就业创业服务中心干部喻文文说。如今，姜帆上手很快，干活麻利又勤快。

灵活就业是城镇人口实现就业的重要途径，针对灵活就业求职与招聘信息不匹配、权益保障不到位等问题，江西省南昌市通过持续深入推进“5+2就业之家”（以下简称“就业之家”）建设，规范零工线上线下市场，开展职业技能培训、加强权益保障，为灵活就业群体提供配套完善的公共就业服务，帮助他们实现就业增收。

畅通供需信息，有针对性推介岗位

3月中旬，一条短信让南昌市新建区花果山社区居民熊菊香心情大好。“园区制衣企业招收短期熟练工，有意向的可明日9时整到新建区‘就业之家’集中报到。”熊菊香说。

“就业之家”是啥？去年10月，新建区在原“农民工综合服务中心”的基础上升级建设“5+2就业之家”，“‘5’即省、市、县、街道（乡镇）、社区（村）五级，‘2’即开发区、大中专院校（含技工院校）两类。”南昌市就业创业服务中心就业服务科副科长吴宇平介绍，通过整合原有各类就业服务网点的功能职责，升级后的“就业之家”以“政府+企业”“线上+线下”“求职+创业”模式，全方位融合政策享受、业务支持、就业帮扶。

步入“就业之家”大厅，一块蓝色LED屏滚动播放着实时招工信息。初中学历的熊菊香原先经营着一个小裁缝铺，主要做些缝缝补补的活。但近年来需求减少，小店关闭了，她也在家赋闲多年。

“听邻居说这里招工用工很方便。”一个月前，抱着试一试的态度，熊菊香来到这里，看中了一家服装加工企业。“岗位挺对口，日薪100多元。”填下自己的就业意向、职业技能等，熊菊香很快得到了回复，“过程高效又便捷。”

找零工，以往多靠熟人，范围小，机会少。“想要灵活就业顺畅，供需双方信息流通是关键。”新建区就业创业服务中心副主任黄伟说。“我们主要依托社区网格员，对周边用工岗位进行摸排，上传至‘就业之家’信息平台，并推荐给有需求的求职者。”黄伟说。

门口张贴招工信息，服务台前有专员指导就业，数字化设备上可自助查询用工信息。从线下到线上，从设备到人工，如今想找零工，渠道越来越丰富。自去年平台升级以后，求职者可以在大厅的“江西就业之家”数字化设备上点击屏幕，自助查看零工市场信息。“该平台已打通新建区就业供需一体化云平台与江西省就业之家平台，归集各类公共就业求职招聘信息，有针对性地推介岗位，求职者可通过‘江西就业之家’APP查看。”黄伟介绍。

不仅是信息发布。环顾大厅，“就业之家”三大功能分区依次布局，包含零散工招聘、文体活动和公共服务。此外，还设有招聘区、休息区、阅读区、技能培训室和劳动权益维护区等功能区。“偶尔在这里打打乒乓球、台球，还可以在此和用工方谈判，就算未来要换工作，我也第一时间想到这个‘家’。”熊菊香说。

根据行业需求，开展职业技能培训

“婴儿抚触不能在刚喝完奶之后进行。最佳时间是沐浴后，这时候孩子不会太饱也不会太饿……”在南昌市西湖区抚生南路的“就业之家”中，曾经的“散工劳务超市”二楼，一堂育婴培训课程正在进行。学员徐英小心地抚触着手中的“宝宝”，模仿老师的手法，反复训练，调整学习。

“原先从事普通家政工作，收入不高还经常没活干。后来通过参加培训，拿到育婴师证书，收入直接翻倍，客户已经预约到了明年。”徐英今年50岁，通过技能提升，在南昌做育婴师已经2年。

参加培训的学员共有50多名。她们中有些是原本从事家政行业想要提升技能的，还有一部分是零基础但有意从事该行业的求职者。培训结束后，“就业之家”将组织大家参加技能等级评价考试，对合格者颁发“中级育婴师资格证”。

今年50岁的吴花通过培训从一名临时工成长为专业的“养老护理员”。“助老这项工作并不容易，特别需要耐心和细心。”吴花说。如今，她持证上岗，自己的收入不仅赶上了白领工资，还带动其他姐妹一起参加。

南昌市依托各地“就业之家”，把职业技能培训作为就业服务的重要一环。“以政府补贴购买社会服务的形式，按照不同等级证书的标准，机构每培训一名合格学员，补贴1000元—1500元不等。该服务免费面向灵活就业人员开展。”吴宇平介绍。

“企业需要什么样的技能人才，就培训什么样的技能人才。”以往，西湖区探索“政府主导+企业运作”双轮驱动发展模式，在为灵活就业群体提供岗位对接的基础上，开展服务培训，特别引进南昌市新征程职业技术培训学校有针对性地开展“订单式”培训，力争实现“培训一人、就业一人”。

“如今，依托升级后的‘就业之家’，我们针对各行业的需求，开设技能培训班，有意愿的求职者都可以免费参加，政府对培训费用进行补贴。”西湖区就业创业服务中心主任楼珊珊说，在具备条件的“就业之家”开设培训班，引进培训学校，已经开展了养老护理、家政、育婴等各类培训课程。

截至目前，西湖区“就业之家”累计开展职业培训200期，培训学员1万人次。去年，各机构共培训合格学员520名，补贴总额达63.47万元。

提供社保补贴、公积金缴存等多项优惠政策

“阿姨，您属于灵活就业，可以申请灵活就业社保补贴，按照今年的最低缴费基数算，一个月能有488元，一年算下来补贴能有5856元。”在南昌湾里管理局“就业之家”，工作人员正跟前来咨询的李阿姨解释相关政策。

李阿姨今年46岁，从事月嫂工作，自己交养老保险。“像李阿姨这种4050人员，再就业自己交养老保险的话，可以申请灵活就业补贴。政府会给60%的补贴。”工作人员说。

今年3月1日起，《南昌市补充工伤保险办法（试行）》正式施行。南昌市将外卖小哥、快递小哥、网约车司机等114万新业态从业人员群体及灵活就业人员纳入补充工伤保障范畴。随着该办法施行，企业在参加补充工伤保险后，承办机构可替代企业支出费用比例高达77%，让企业“轻装上阵”，专心生产谋发展。

社保有补贴，公积金也能自行缴纳。今年2月1日起，《南昌市灵活就业人员参加住房公积金制度试行管理办法》正式实施，灵活就业人员缴存公积金模块也于当日正式上线，向社会提供灵活就业人员缴存住房公积金服务。

以往，住房公积金需个人和工作单位按比例共同缴存，无工作单位的灵活就业人员享受不到政策红利。新办法实行后，灵活就业人员依规缴存，可享受与单位缴存职工同等的个人所得税减免和按国家规定存款利率计息、提取政策。连续足额缴存满12个月后还可申请公积金贷款，贷款最高额度、贷款利率、贷款期限均与单位缴存职工一致。

如今，像这样的具有针对性的优惠政策，都可通过“就业之家”线下服务网点、线上APP平台等精准推送到每一个求职者尤其是灵活就业人群手中。截至目前，南昌市“就业之家”已完成注册市级1家，县区级12家，乡镇（街道）129家，村（社区）315家，高等院校/技工院校68家，开发区7家，共计532家。今年，该市也将陆续完成线下服务网点标准化建设及升级。“围绕灵活就业人员，在全市范围内规划选址重点区域，打造一批‘小而优’的零工实体服务场所，为灵活就业的劳动者提供就业信息、职业培训、权益保护、休息休闲的求职待岗聚集场地。”吴宇平说。

《 人民日报 》（ 2024年03月22日 14 版）

(责编：李昉、郝孟佳)