原标题：六部门发文加强预制菜食品安全监管

市场监管总局、教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委21日联合印发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》。通知首次在国家层面明确预制菜范围，规定预制菜不能添加防腐剂，严格使用添加剂，大力推广餐饮环节使用预制菜明示，保障消费者知情权和选择权。

预制菜产业是近年来发展迅猛的新兴食品产业，在促进农产品深加工、食品工业转型等方面均有积极意义。但预制菜也面临范围泛化、标准不统一等问题，消费者对预制菜是否添加防腐剂很担忧。

通知对预制菜原辅料、预加工工艺、贮运销售要求、食用方式、产品范围等进行了界定，明确预制菜应兼具预制化和菜肴的特征，经工业化预加工制成，加热或熟制后方可食用。速冻面米食品、方便食品、盒饭、盖浇饭、馒头、糕点、肉夹馍、面包、汉堡、三明治等主食类产品不属于预制菜，可直接食用的蔬菜（水果）沙拉等凉拌菜也不属于预制菜。

通知要求，预制菜不添加防腐剂，符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件。严把原料质量关，严格食品添加剂使用，切实保障预制菜食品安全。对此，市场监管总局解释，预制菜虽经过工业化预制，但仍属于菜肴范畴，消费者在菜肴烹制过程中一般不添加防腐剂；而且，预制菜通过冷冻、冷藏等贮存，经过杀菌后处理，无使用防腐剂技术的必要性。

通知还提出，修订完善相关食品生产许可审查细则，提高预制菜行业准入门槛。健全预制菜标准体系建设，制定严谨、统一的覆盖预制菜生产加工、冷藏冷冻和冷链物流等环节的食品安全国家标准以及预制菜术语、产品分类等质量标准。开展关键共性技术研究，解决预制菜风味衰减难题，减少营养成分损失，提升产品品质和口味复原度。（记者陈海波）

(责编：李昉、郝孟佳)