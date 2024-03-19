原标题：中新健康 | 专家：少年儿童睡眠状况对成长发育至关重要

“我们希望孩子有好成绩，但是让孩子熬夜刷题，这其实是本末倒置。”中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林17日在北京表示，家长必须重视睡眠对于孩子的重要性，健康良好的睡眠不仅能促进孩子的体格生长，还有助孩子的脑发育、语言、认知及社会情绪发展。

中国医师协会睡眠医学专业委员会17日在北京举办“2024世界睡眠日科普讲座暨全国义诊活动”。

活动中，陆林表示，睡眠是生命活动的基本构成，人的一生有三分之一的时间在睡眠中度过，但是人们对睡眠的了解还是不够充分。“特别是年轻人以及青少年，当我们认识到睡眠重要性的时候，不良的睡眠习惯，生活方式都已经形成，很多健康问题就随之而来”。

陆林表示，睡眠可以导致健康上的很多问题，包括精神问题、认知功能问题等，而睡眠对儿童的生长发育更重要，但现实是，现在的很多孩子的睡眠时间难以保障，“中学生每天应睡够八小时，但是现在我们很多学校，特别是有些高中生只能睡五六个小时”。

如专家所言，睡眠问题是儿科门诊中家长常见的就诊主诉之一，来自欧美国家的研究数据显示6岁以下儿童中患有或曾经患有睡眠问题的发生率约为20%-30%，而在我国这一发生率为30%-40%。与此同时，睡眠问题与儿童日间过度困倦、注意力不集中、多动、情绪行为问题密切相关。

对于青少年的睡眠问题，首都医科大学附属北京儿童医院睡眠中心主任许志飞表示，睡眠对于少年儿童体力和精力的恢复很重要，儿童和青少年的睡眠不足、睡眠障碍对其智力发育、大脑发育都会有影响，也会导致认知问题，比如记忆力问题、注意力问题、情绪问题等。

另据上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心研究团队的调查，当学龄前儿童存在持续性的睡眠问题或在这一阶段新发睡眠问题，会更容易导致新发情绪行为问题，且已有情绪行为问题会更难消退。睡眠问题的好转，尤其是睡眠抵抗、睡眠焦虑、睡眠持续时间不足、异态睡眠问题的好转与儿童情绪行为问题的好转密切相关。

因此，早期预防和干预儿童的睡眠紊乱是预防和干预儿童情绪和行为问题的有效、可推广策略。

2021年第七次全国人口普查数据显示，我国0~14岁少年儿童约 2.53 亿。专家表示，面对庞大的人口基数，加强对儿童成长发育过程中的健康管理和疾病防治是一项重要的任务。

“少年儿童是国家的未来，少年儿童的健康影响到全民素质。”许志飞表示，儿童的睡眠状况对其成长发育具有至关重要的影响，高质量的睡眠不仅能够促进儿童的智力发展，还对其体格生长产生积极作用，家长及教育工作者应当对此予以充分重视。

(责编：郝孟佳、李昉)