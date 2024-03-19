原标题：杭州发布中考新政：全省统一命题 分配生不再由学校推荐

3月18日，杭州市教育局正式发布2024年中考招生安排，公布今年中考变化。其中提到，2024年起，语文、数学、英语、科学、社会等5门科目采用省统一试题和分值，同时，名额分配招生不再由初中学校推荐。

考生等候入场(资料图)。王刚摄

近日，杭州市教育局研究制定了《关于2024年杭州市区各类高中招生工作的通知》，并于18日正式发布。

通知中提到，从2024年起，初中学业水平考试的语文、数学、英语、科学、社会(含道德与法治、历史与社会)等5门科目采用省统一试题和分值。其中，社会2024年、2025年继续开卷，2026年起闭卷。

记者了解到，在2023年，浙江就提出，从2024年起，语文、数学、英语、科学、社会等5门学科由省级统一命题，五科卷面总分为620分。

在招生录取工作上，此次发布的通知提到，杭州各类高中招生录取工作按先后顺序依次分为中职与本科一体化人才培养招生、名额分配招生、自主招生和集中统一招生四个阶段。

其中，2024年的名额分配招生方式与往年有所不同。根据通知，浙江省一级重点普通高中名额分配招生比例为学校招生计划数的60%。名额分配招生不再由初中学校推荐，改为由符合条件的学生在中考前自主填报名额分配招生学校志愿，考生最多可填报4个，按“平行志愿”投档录取方式，逐校进行录取。

据悉，接下来，杭州市教育局将陆续制定并公布市区各类高中招生的实施办法。 (童笑雨)

(责编：郝孟佳、李昉)