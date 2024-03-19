原标题：青海省博物馆推出AR研学教育活动 让文物“活”起来

“这是我第一次参与AR研学活动，我很喜欢这种形式，也会帮助我更好地记住历史知识。”18日，西宁古城台小学四年级学生张博浩告诉记者。

近期，为更好地发挥青海省博物馆的教育服务职能，为观众提供丰富有趣的游览学习体验，丰富博物馆研学教育活动的类型，青海省博物馆组织开展了“时光旅行·探寻清代札萨克制度”AR研学教育活动，30组家庭参与了此次活动。

图为家长带领孩子在青海省博物馆内参观。青海省博物馆供图

雍正二年，年羹尧在平定罗卜藏丹津叛乱后，上奏了《青海善后事宜十三条》《禁约青海十二事》，提出了管理青海蒙古族的初步设想，仿照蒙古札萨克制度，划旗定界。据悉，青海省博物馆所藏的“青海西左前旗札萨克之印”就是这段历史的实物见证。

此次“时光旅行·探寻清代札萨克制度”AR研学教育项目就是以这段历史为背景开发的，参与者需要跟随剧情指引，在线索提示下找到“青海西左前旗札萨克之印”，从而了解札萨克制度。在完成剧情的过程中，孩子们通过观察文物、阅读手册、观看视频，深入了解了青海不同历史时期的文物知识，沉浸式感受了青海历史文化的精髓和魅力，并较好实现了知识性、互动性和趣味性的结合。

青海省博物馆工作人员介绍说，博物馆AR教育服务是指通过增强现实(AR)技术为观众提供一种全新的互动和学习体验。2024年青海省博物馆基于馆藏资源，与第三方合作开发了“时光旅行”系列AR研学体验课程，并于2024年元旦上线推出，受到了广大家长和孩子们的欢迎和喜爱。

目前，“时光旅行·喇家遗址”和“时光旅行·探寻清代札萨克制度”剧本内容在经过了内容优化和流程完善之后，已经推出了完全自助式的数字化版本，以满足观众“即来即玩”“随到随玩”的多样化需求。

“戴上AR设备，通过剧情探索，游客可以与博物馆内的各种文物进行有趣的互动，感觉穿越时空，博物馆的文物都‘活’了起来。”带着孩子参与活动的市民王英娟说。 (记者 李江宁)

(责编：郝孟佳、李昉)