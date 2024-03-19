本报兰州3月18日电 （记者赵帅杰）近日，甘肃印发《关于支持1万名未就业普通高校毕业生到基层就业及城镇新增就业30万人的实施方案》（以下简称《方案》），明确2024年采取省级财政适当补贴、毕业生与用人单位双向选择的方式，引导1万名未就业普通高校毕业生到基层单位就业，项目实施期限为3年。

《方案》规定，就业单位范围为县级及以下教育、卫生机构，街道社区、基层站所，以及“专精特新”中小企业，与战略性新兴产业和十大生态产业相关的国有企业、民营企业、民办非企业单位等。甘肃省级财政将按照每人每月1500元的标准，给予项目人员生活补贴，补贴期限3年，省级财政3年共安排资金5.4亿元。

今年8月底前，甘肃相关部门将组织符合条件的用人单位和高校毕业生进行双向对接、自由选择，订立劳动合同。招聘的毕业生工作经历视为基层工作经验。项目补贴期内，允许项目人员参加各类政策性岗位、脱产研究生等招录（聘）考试。对项目人员离岗出现指标空缺的，市县结合剩余补贴资金情况进行递补，递补人员同样享受3年补贴政策。

《 人民日报 》（ 2024年03月19日 13 版）

(责编：李昉、郝孟佳)