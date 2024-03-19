本报记者 吴 君

虚拟现实互动体验登上“山东舰”、连环画“小人书”、天宫空间站模型……近日，在2024武汉（国际）童书展上，各类可观、可感、可互动的出版物给观众带来了别样的阅读体验。该展览于3月15日开幕，3天的展期共吸引了200多家单位参展，展示了儿童文学、绘本、科普、教育等多个领域童书约3万种。

本次展览既有经典图书和出版社近些年出版的重点图书，也有一批进口的国外原版童书。此外，不少出版发行机构运用新技术，让图书呈现多维度的形态。一款劳动主题的绘本吸引了不少孩子驻足观看，只需轻轻翻页，一件件立体的劳动场景模型就展现眼前，模型中蕴含的各类设计非常巧妙。“在互联网时代，我们致力于通过多元化的图书创新产品，培养儿童沉浸式的深阅读习惯。”武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司负责人吴高余说。

此次展览以“童心向阳 遇见未来”为主题，展览期间还有儿童文学名家、名师举办的各类图书发布会、行业论坛、文化惠民活动等。湖北省新华书店（集团）有限公司连锁分公司经理程龙说，展览期间线下发放了10万元的图书满减券，线上微商城发放了90万元惠民书券。

据悉，本次展览由湖北省新闻出版局、中国书刊发行业协会指导，湖北省出版物发行业协会主办。展览除了开设武汉主会场，湖北省400多家新华书店、8个农家书屋示范点、高校及中小学校园书店等也设立分会场，联动开展精品童书展示展销、惠民图书销售和系列主题讲座。

为了充分突出“出版+互联网”“展会+互联网”特色，本次展览还构建了网上观展平台、交易平台、服务平台。“通过线上、线下双向互动，我们力图让读者感受云逛展、云阅读、云互动的乐趣。”湖北省委宣传部印刷发行处处长、一级调研员邓世清说。

《 人民日报 》（ 2024年03月19日 12 版）

(责编：李昉、郝孟佳)