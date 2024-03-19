人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

2024武汉（国际）童书展举办

让童书可观可感

本报记者 吴 君
2024年03月19日08:39 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　虚拟现实互动体验登上“山东舰”、连环画“小人书”、天宫空间站模型……近日，在2024武汉（国际）童书展上，各类可观、可感、可互动的出版物给观众带来了别样的阅读体验。该展览于3月15日开幕，3天的展期共吸引了200多家单位参展，展示了儿童文学、绘本、科普、教育等多个领域童书约3万种。

　　本次展览既有经典图书和出版社近些年出版的重点图书，也有一批进口的国外原版童书。此外，不少出版发行机构运用新技术，让图书呈现多维度的形态。一款劳动主题的绘本吸引了不少孩子驻足观看，只需轻轻翻页，一件件立体的劳动场景模型就展现眼前，模型中蕴含的各类设计非常巧妙。“在互联网时代，我们致力于通过多元化的图书创新产品，培养儿童沉浸式的深阅读习惯。”武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司负责人吴高余说。

　　此次展览以“童心向阳  遇见未来”为主题，展览期间还有儿童文学名家、名师举办的各类图书发布会、行业论坛、文化惠民活动等。湖北省新华书店（集团）有限公司连锁分公司经理程龙说，展览期间线下发放了10万元的图书满减券，线上微商城发放了90万元惠民书券。

　　据悉，本次展览由湖北省新闻出版局、中国书刊发行业协会指导，湖北省出版物发行业协会主办。展览除了开设武汉主会场，湖北省400多家新华书店、8个农家书屋示范点、高校及中小学校园书店等也设立分会场，联动开展精品童书展示展销、惠民图书销售和系列主题讲座。

　　为了充分突出“出版+互联网”“展会+互联网”特色，本次展览还构建了网上观展平台、交易平台、服务平台。“通过线上、线下双向互动，我们力图让读者感受云逛展、云阅读、云互动的乐趣。”湖北省委宣传部印刷发行处处长、一级调研员邓世清说。

　　《 人民日报 》（ 2024年03月19日 12 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部