刘遵峰

2019年3月18日，习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上强调：“办好思想政治理论课，最根本的是要全面贯彻党的教育方针，解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题。”5年来，各地教育部门和学校认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，进行了全方位的探索与实践，形成一些好经验、好做法。

强化教师队伍建设，构建大师资体系。“办好思想政治理论课关键在教师，关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。”一方面，完善成长机制，加大教师培训与激励力度，提高思政课教师的职业声望，吸引更多人才加入思政课教师队伍。另一方面，创新考评机制，通过同行专家评价与学生口碑评价，综合评估思政教学成果与育人效果。据统计，学校思想政治理论课教师座谈会召开5年来，全国高校思政课教师增至14.5万人，专职教师超过11万人，整体结构明显优化，综合能力显著提升，成为落实立德树人的有力支撑。

聚焦课程改革创新，搭建大资源平台。在内容上，探索思政课教学创新，完善教学问题库、案例库、素材库等理论资源。在形式上，积极探索新型教学手段及方法，采用新媒体、新技术赋能“大思政课”教学，开展翻转课堂、智慧课堂等，让教学内容与教学形式紧密结合，更好动之以情、晓之以理、导之以行。从广东省广州市开发“本土红色教育云库”六大主题资源，到辽宁省建设一体化协同平台共享思政课教学资源，教学资源的内容和形式随时代发展而不断变化。

改进课堂教学模式，善用社会大课堂。做好思政课教育，要推动学校课堂与社会课堂双向发力，内外联动，建好用好实践教学基地。与此同时，推进大中小学思想政治教育一体化建设，社会、学校、师生共同参与，开展跨学校、跨院系、跨专业合作，实现大中小学思政教育互联互通、资源共建共享。湖南省举办“奋斗青春号”大思政课堂，北京建筑大学邀请运动员开展“冰雪上的思政课”，各地各高校充分发挥多课堂的协同育人优势，为扎实推进立德树人提供了更为广阔的空间。

青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，给学生心灵埋下真善美的种子，引导学生立鸿鹄志、做奋斗者，思想政治理论课责无旁贷。构建大师资体系，搭建大资源平台，善用社会大课堂，不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性，需要我们绵绵用力、久久为功，凝聚众智、善作善成。

（作者为河北省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员、燕山大学马克思主义学院教授）

《 人民日报 》（ 2024年03月19日 12 版）

(责编：李昉、郝孟佳)