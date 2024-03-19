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美国华盛顿州中学生启程来华交流

2024年03月19日08:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社旧金山3月17日电  （记者吴晓凌）由“美中青少年学生交流协会”组织的美国华盛顿州中学生赴华交流团16日从旧金山启程，展开为期11天的访华之旅。

　　2023年11月，在旧金山举行的美国友好团体联合欢迎宴会上，习近平主席在演讲中宣布，中方未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习。

　　据“美中青少年学生交流协会”共同主席周树琪介绍，交流团24名学生分别来自华盛顿州塔科马市林肯中学和斯蒂拉库姆市中学。美国中学生们将在北京、广州、深圳、湖北武当山等地参观，并访问多所院校，与中国青少年展开深入交流。

　　中国驻旧金山总领馆代总领事宋国选在机场欢送仪式上表示，希望美国青少年到达中国后，以开放的心态，积极参加各种活动，亲身体验中国文化，结交中国朋友，感受一个真实、立体、全面的中国。宋国选说：“希望同学们通过中国之行，与中国人民结下深厚友谊，成为中美友好的使者。”

　　旧金山市长办公室国际商贸主任马克·钱德勒在致辞时对同学们说：“中国绝对是一个迷人的地方。当你们回来后会对中国有新的认识，对美中两国为什么要和睦相处有新的认识。”

　　随同学生访华的斯蒂拉库姆市市长理查德·穆里表示，两国人民应该通过相互交往加深相互理解。他鼓励同学们充分利用此次难得的机会亲身感受和了解中国。

　　在欢送仪式尾声，同学们用中文合唱中国歌曲《在希望的田野上》。他们对即将开始的旅程充满期待，表示要利用这次机会了解中国，做美中友谊的青年使者。

(责编：李昉、郝孟佳)

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