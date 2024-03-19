新华社北京3月13日电 （记者顾天成）记者13日从国家疾控局获悉，国家疾控局监测数据显示，2022年我国儿童青少年总体近视率为51.9%，总体近视率较2021年（52.6%）下降0.7个百分点，与2018年全国近视摸底调查结果（53.6%）相比，下降1.7个百分点。我国儿童青少年总体近视率呈现下降趋势，近视低龄化态势得到缓解。

监测数据还显示，2022年，在已经近视的学生中，轻、中、高度近视分别占53.3%、37.0%、9.7%，高度近视比例降低；小学、初中、高中总体近视率分别为36.7%，71.4%，81.2%。

国家疾控局发布的近视防控工作解读表示，下一步，国家疾控局将持续推进近视防控工作，继续加强儿童青少年近视及影响因素的监测评估，推广近视防控适宜技术，加大专业人员培训和技术指南、规范、标准的宣贯普及力度。进一步加强学校卫生监督工作，督促学校严格执行国家标准。做好科普宣传，指导学生、家长和教师了解科学用眼和护眼知识，帮助儿童青少年养成良好用眼卫生习惯。

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