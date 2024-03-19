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做乡村振兴的“育种人”

——湖南农业大学探索“三全育人”新实践

2024年03月19日08:19 | 来源：光明日报
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原标题：做乡村振兴的“育种人”

　　 求善书院的红色讲堂、求真书院的智慧教室、求实书院的操作空间、求特书院的茶艺书法空间和运动长廊……日前，湖南农业大学“三全育人”中心六大书院开始了试运行，成为践行“全员育人、全程育人、全方位育人”理念的新载体。

　　 作为湖南省“三全育人”综合改革试点单位，近年来，湖南农业大学不断在践行“三全育人”方面开展新探索和新实践，生动回答了“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”的时代命题。

　　 从2022年9月开始，湖南农业大学全体校领导、中层干部均走入班级，以班主任的身份担起了育人责任，这是学校做实做细全员育人的一项创新举措。

　　 在湖南农业大学动物科学技术学院22级动科一班的第一次班会上，湖南农业大学党委书记陈弘请来了一位“神秘嘉宾”——有着“养猪院士”之称的中国工程院院士印遇龙。印遇龙和大家聊学习、聊科研，还接地气地问起了来自不同地方的学生有没有吃到当地特色的猪肉，引得学生们对未来的专业学习充满了好奇与向往。“刚进大学就可以与顶级科学家面对面，这正是我理想中的大学生活。”该班学生唐志文说。

　　 “我们现在的学生工作队伍，已经不再局限于专职辅导员。”湖南农业大学副校长吴波介绍，随着学校“全员导师制”的实行，学院和职能部门负责人纵横相交，全员育人成为湖南农业大学的新常态。

　　 不久前，湖南农业大学商学院首批30名“乡村CEO”在长沙县新民村、长沙县春华山村等7个实践基地完成了乡村“新农人”成长的深度实践，顺利“毕业”。“有技能的收获，还有知识的长进！”在两个月的实践中，湖南农业大学商学院21级学生邓宇炫深度参与了村里的基础设施完善、微信公众号运营、产品策划方案制作等工作。对于“乡村CEO”应当如何更好地发挥作用，邓宇炫在实践中逐渐积累了自己的见解。

　　 这种“高校+企业+基地+大学生”的一体化实践育人机制是湖南农业大学深化农商结合、培养大学生实践能力的重要举措，既丰富了学校实践育人的载体，也让乡村企业发展和高校智力支持实现无缝对接。

　　 读书学习舍、班级图书角、书香讲堂、读书分享会、书友圈……在湖南农业大学人文与外语学院22级英语一班，捧书而读的学子随处可见，几场春雨过后，他们在一片大好春光中享读书之乐，品书香之馨。

　　 一场场阅读活动、一个个特色书单、一份份读书心得、一张张手绘书签，“书香”的内涵在这里变得具体化，“好读书、读好书、好好读书”的学风如春雨般浸润在每一位同学的日常学习生活之中。2023年12月，在湖南省普通本科高校“一校一书”阅读推广活动中，湖南农业大学有3个班级获评湖南省教育厅颁发的“书香班级奖”。

　　 持续建设多年的“三全育人”模式，贯穿了教学、科研、社会服务等方方面面，逐渐让学生在学习、生活和社交等活动中得到了全方位的培养和发展。

　　 “每一位同学都是一粒好种子，但是，能不能生根发芽开花，长成参天大树，全靠后期栽培，大学四年尤为重要。”陈弘说，“育人不仅要‘润物细无声’，更要‘回味有余香’。”

　　 （记者 禹爱华 通讯员 王薇薇 庹炼）

(责编：李昉、郝孟佳)

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