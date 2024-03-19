原标题：创新思政教学 “圈粉”青年学子

“讲解深入浅出，通俗易懂。”“这样的思政课让人很难在课堂上走神，越听越有意思！”“每节课都是干货满满，像一场思想盛宴。”……在山东大学，自2019年起在全国率先全面开设的“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课程，“圈粉”了不少同学。

在课程收获如潮好评的背后，是山东大学近年来认真制定科学方案，组建教学团队，创新思政课“打开方式”，举全校之力打造高水平思政“金课”的不懈努力。

理论课堂“燃”起来

“中国式现代化与西方现代化有何不同？”当山东大学思政课教师常辉与学生进行互动时，往往是课上气氛最活跃的时候。结合同学们的答案，常辉自然而巧妙地转入了中国式现代化的相关讲解。

山东大学立足课堂教学主阵地，创新教学方式，丰富教学内容，单向灌输变双向互动，课堂不再是老师的“独角戏”，讨论和笑声多了起来，理论知识自然而然地实现了入脑入心。

“要讲好这门课，需要深刻理解党的创新理论，还要深入了解00后学生们的思想特点。”在山东大学马克思主义学院90后教师段光鹏看来，很多学生并非对思政课不“感冒”，只要抓住学生的关注点，00后其实很爱听思政课。

淄博烧烤、北方冰雪游……为解决“抬头率”的问题，段光鹏总是将当季热门话题引入课堂，受到了学生们的热烈响应。“拥有鲜活的‘一手素材’是讲好思政课的基本前提，要想讲得‘新’，就要备得‘深’，只有精心设计才能上好思政课。”段光鹏说。

特色课堂“靓”起来

“思政课理论性较强，又多是大班授课。”山东大学马克思主义学院院长张士海说，对此，山东大学将“提高教学针对性、实效性、说服力、感染力”作为一项课题，以“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课程改革为试点，实现思政课教学由“粗放供给”到“精准供给”的转变。

成仿吾英才班是为非马克思主义专业的优秀本科生进一步接受党的创新理论学习提供的校级特色发展平台，每年从全校本科生中选拔30名优秀青年学生，通过聘请知名专家讲授这一课程，使其成为引领广大青年学生成长、推动校园文化传承与发展的榜样力量。

此外，山东大学还通过搭建多样的学习平台，开展丰富的交流活动，让同学们得以学习新思想，取得新收获。山东大学习近平新时代中国特色社会主义思想青年学习会便是通过一场场生动的创新理论专题读书会，引发了一场场头脑风暴。

前不久，一场“中国式现代化面对面”专题读书会受到学生们的热捧。授课教师用图文并茂的课件、鲜活生动的案例、幽默风趣的语言，迅速吸引了到场学生的注意力。随着课程的深入，不少同学意犹未尽，纷纷举手提问，使得整个授课过程持续了两个多小时。

“这样的思政课，听起来能解渴、学起来引共鸣、品起来有回味，大家都意犹未尽呢！”青年学习会成员王凯宗说。

行走课堂“活”起来

“走好中国道路，弘扬中国精神，燃烧热血青春，勇做时代新人，担负复兴大任！”每年开学季，山东大学威海校区的师生们都在威海刘公岛提督府广场前庄严宣誓，铿锵有力的誓言回荡在刘公岛上空。

“这堂别开生面的开学第一课，使青年学生的国家意识、社会责任意识得到有力有效的强化。”山东大学马克思主义学院（威海）常务副院长郝书翠介绍，“刘公岛开学第一课”活动是“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课程和地方文化资源的完美融合，现已覆盖山东大学威海校区本科生、硕士生5万余人。

近年来，山东大学不断推进思政课实践教学改革，建设“大课堂”、搭建“大平台”，将思政课堂搬到红色基地、工厂车间、田间地头等，把“思政小课堂”同“社会大课堂”相结合。

山东大学党委书记任友群表示，山东大学将积极创新教学方式，完善课程内涵，支持思政课上出“山大味”“齐鲁味”“情怀味”。

（记者 赵秋丽 冯帆）

(责编：李昉、郝孟佳)