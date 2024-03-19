原标题：打造思政“金课” 培育时代新人

“我们要把最新鲜的思想元素及时融入课堂教学中，让更多学生爱上‘真理的味道’。”东南大学“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”教研部主任盛凌振把大家召集到一起，围绕教材的主体内容和关键要点，就打造好思政“金课”，进行了一场活泼生动的讨论。

为精准讲授课程凝聚智慧

为了帮助教师集中攻关重点难点问题，提升教师说理解惑的能力，东南大学马克思主义学院每学期常态化开展集体备课，从而更精准地把握本科学段教学特点，确保教学内容不偏、不空、不重。

“今天，我将从备内容、备方法、备素材、做复盘四个维度，对社会主义生态文明专题教学设计进行系统讲解。”这周一，青年教师赖婵丹走上讲台，从“如何讲授课程”的角度讲解，台下坐着全体任课教师。

这是东南大学集体备课的重要环节——说课评课。中国科学院院士、东南大学校长黄如也会和任课教师面对面的交流与讨论。“思政课的本质是讲道理，老师要用做学问的思路来上思政课，深钻、细磨，有逻辑、成体系，为学生把道理讲深、讲透、讲活，这一点是最重要的。”黄如说。

此外，学校一体谋划教学组织管理、教学改革创新、课程资源建设、体制机制保障、师资队伍建设等各项课程建设任务，研制形成了“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课程建设方案。

值得一提的是，江苏省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心东南大学基地、东南大学中国特色社会主义发展研究院、江苏省中国特色社会主义理论体系研究中心等研究力量也加入了教学研讨，为精准讲授课程集聚合力、凝聚智慧。

以学生为中心打造实践教学矩阵

“我们能为加快培育新质生产力做什么？”“建筑学院能够在‘一带一路’建设中作出哪些贡献？”“你们知道紫金山实验室尤肖虎院士团队背后的故事吗？”“服务国家‘双碳’战略的东大作为，你认为有哪些内涵？”近段时间，任课教师刘波忙着为学生“量身打造”特色化问题、案例和实践，积极引导学生将国家战略与自身所在学科专业精准对接，切实增强教学的针对性和实效性。

为了更好地贯通学思践悟，学校打造实践教学矩阵，让师生走入社会大天地，使思政小课堂与社会大课堂结合得更加紧密。譬如学校与南京市部分街道、社区和企事业单位合作，针对基层治理中的相关问题，任课教师和实践单位在指导学生运用新思想的过程中解决了不少实际问题。

“同学们提出的对策建议，为我们进一步推进社区治理和幸福社区建设，更好地开展基层宣讲提供了新思路。”南京市鼓楼区云南路社区党委书记卢建瑛不止一次为东南大学的学生们“点赞”。

据悉，学校每年都会邀请国内知名专家学者进行指导交流，牵引任课教师持续跟进对最新理论问题的动态关注，引导学生在关注问题的过程中增长知识才干、激发责任担当。

以技术手段创新创优教学方法

“言不尽思，再祈珍重，让我们一起为新时代贡献一份青年力量。”日前，东南大学2022级医学院一支8人小组拍摄的微电影《我们》，让师生们观后都感动不已。

为更贴近00后学生的视角和认知，东南大学思政课教师们选择将数字化作为“主攻方向”。引导学生将舞台剧、微电影、VR等新潮的形式搬上课堂，让教学“活起来”，不断提升课程的亲和力和感染力。

“通过多媒体演示、在线讨论和互动式学习平台，不仅使复杂的理论知识变得生动易懂，也极大地提高了我们的参与度和学习兴趣。”信息科学与工程学院2022级学生许杰瑞说。

东南大学“虚拟仿真思政课体验教学中心”是学校数字化教学的一大特色。中心主任陈良斌介绍，目前中心正紧锣密鼓地开发建设VR教学资源，开发制作课程相关主题VR数字教学模型，打造沉浸式体验与情境交互的原创资源。

“东南大学在相关课程领域的改革创新，归根结底，是为了更好发挥习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人的作用，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，成为堪当民族复兴重任的时代新人。”东南大学党委书记左惟表示。

（记者 苏雁 杜倩）

(责编：李昉、郝孟佳)