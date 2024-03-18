为深入贯彻落实习近平总书记关于大思政课和青年工作系列重要指示精神，强化青年思想政治引领，不断提高网络育人能力，现开展大思政课优秀案例征集活动。

一、活动主题

思想铸魂 网育新人

二、组织机构

指导单位：中央网信办网络传播局 共青团中央宣传部

主办单位：人民网 中国青年报社

承办单位：中国青年网 人民视频

三、征集方向

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，结合各地区各领域在新时代进行的生动实践，面向全社会征集“小切口讲大道理”的大思政课网络内容产品、品牌栏目、互动活动、网络服务、网络应用等素材案例，“提高针对性和吸引力”的大思政课教学大纲、教学手册、教学路线、教学资源包等专题案例，以及“开门办思政课”的大思政课机制创新、队伍建设、资源开发、成果共享、条件保障、数字赋能等工作案例，进一步推动学校小课堂同社会大课堂、网络云课堂紧密结合。鼓励运用互联网思维，聚焦小角度、大主题，通过故事讲述、经典解读、数据表达、场景展示等，善用大思政课，把道理讲深、讲透、讲活。

四、征集范围

参与组织实施大思政课工作的教育、网信等部门，共青团等群团组织，各级各类参与大思政课建设的媒体网站、学校等企事业单位。

五、案例要求

2023年1月1日至2024年6月18日期间开展的各项活动、推出的各类产品、实施的各项工作等。

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握正确政治方向，体现思想性、理论性、实践性。

2.围绕落实立德树人根本任务，突出铸魂育人，强化青年思想政治引领，引导形成思想共鸣、价值认同、情感联结。

3.紧扣重大理论和实践问题，坚持正确导向，主题鲜明，立意深刻，唱响主旋律、弘扬正能量。

4.鼓励突出网络特色，强化新技术、新手段、新载体赋能，呈现样态和话语形态创新，体现示范性、引领性和亲和力、感染力。

六、申报形式

报名材料需真实准确介绍案例内容、取得成效、传播效果等，并由所在单位审核盖章后上传提交。支撑材料为展现案例效果的相关内容或作品，形式为视频、音频、图文、H5、网络专题、课件等。文件及压缩包命名格式为：申报第一单位＋案例名称。每个单位推荐案例不超过5个。

七、参与方式

登录官方专题（人民网专题链接：https://pugc.people.cn/davmu/share/clientupload，中国青年网专题链接：https://txs.youth.cn/zt/sxzh/），或扫描以下二维码提交有关材料。

八、版权说明

申报案例及其支撑材料须为原创作品，无版权问题，不侵犯第三人的包括著作权、肖像权、名誉权、隐私权等在内的任何权利。如涉及相关权益纠纷，活动组织单位将取消有关申报主体参与活动资格。参与活动即视为同意将申报材料的信息网络传播权、复制权、改编权、汇编权等授权给活动组织单位使用。

附件

大思政课优秀案例征集活动申报表

(责编：崔競文、刘凡)