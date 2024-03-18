本报记者 谷业凯

日前，由中国科技馆、教育部宣传教育中心、抖音联合发起的2024“流动科学课”在广西壮族自治区启动。本次活动除了联合科普大篷车开展“流动科学课”进校园外，还以主题合集形式，把优质科普高清视频上传至全国流动科普设施服务平台，面向乡村学校开放使用，内容涵盖自然、物理、生物、数学等多个学科领域。

如今，优质科普短视频经常被家长、教师作为“云课件”使用，极大降低了青少年获取知识的门槛。很多科研工作者成为短视频科普“达人”，通过风趣幽默的讲解，让专业科学知识变得通俗易懂。

“科普要让科学知识、科研成果为更多大众所接受。”中国科学院院士、中国科学院地质与地球物理研究所研究员刘嘉麒说，“科研与科普相辅相成。科研做得越好，做科普的内容就会更丰富；科普搞好了，又能对科技创新起到重要推动作用。”

刘嘉麒认为，随着传播平台多样化，科普内容和形式还需不断创新。近年来，他在短视频平台上持续分享地质学知识，《把冰山扔进火山会怎样？》《火山浑身都是宝，人类的力量可以挖空火山吗？》等节目受到广大青少年的喜爱。

在科普创作者、“流动科学课”授课志愿者郝博伟看来，科普的重要意义是在青少年心里播下科学的种子。“也许孩子们当下并没有完全理解这个内容，但当他们未来再接触相关知识时，会觉得很亲切，从而激发出更大的学习兴趣。”郝博伟介绍，为制作时长不到1分钟的科普短视频，志愿者们有时要花上几个小时查找资料、提炼总结、录制剪辑，以实现准确呈现。

何乾是广西壮族自治区防城港市东兴市京族学校的一名科技辅导员。他经常会在短视频平台搜索有趣的科普视频，带着学生们一起做实验。“对乡村学校的科学老师来说，最大的挑战就是备课。即使是专职科学老师，遇到跨学科的知识讲解点，也需要权威专业的科普教辅资源。成体系的视频科普教学资料，能有效缓解一线科学老师的备课压力。”何乾说。

据统计，2023年青少年在抖音上观看热门科普视频次数较2022年提升1倍，已有超九成国内省级科技馆在短视频平台上发布青少年优质科普内容，全国科技馆科普相关视频播放量超过11亿次。抖音相关负责人辛耕表示：“作为短视频平台，我们将加强与科普场馆、基层学校的联动，进一步提升科普的贴近性，在全社会推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。”

《 人民日报 》（ 2024年03月18日 19 版）

(责编：李依环、李昉)