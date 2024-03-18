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安徽推进文化教育领域民生实事加快落实

2024年03月18日08:48 | 来源：人民网－人民日报
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本报合肥3月17日电  （记者田先进）安徽省近期印发了《关于2024年实施50项民生实事的通知》，其中明确多项措施，推进文化教育领域民生实事加快落实。

在教育惠民方面，实施农村义务教育学生营养改善计划，覆盖学生数120万人左右。在全省22个县（市、区）实施农村义务教育学生营养改善计划，按照每生每天5元和全年实际供餐天数补助农村义务教育学生膳食资金。督促有关市县严格执行《安徽省农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，进一步规范管理体制、供餐管理、资金管理、采购管理等。常态化开展明察暗访，切实规范学校食堂经营行为，保障营养改善计划资金安全和食品安全。

实施“教室光环境达标工程”，对3000间中小学教室光环境进行改造。各有关县严格按照建设标准，开展教室光环境改造工作。按照每间教室7000元标准，省级财政统筹安排2100万元支持各相关县开展教室光环境改造工作。

实施老有所学行动。重点面向乡村、街道、社区，建设老百姓身边的老年学校。对改建的公办市、县、乡、村四级老年学校，按财政供给渠道一次性分别给予30万元、20万元、10万元和3万元的改建补助，其中对脱贫县，省级财政按标准的一半给予补助。面向高校毕业生计划招聘老年学校（大学）工作人员，引导和鼓励优秀高校毕业生从事老年教育工作。

在文化服务上，依托“15分钟阅读圈”建设，实施公共文化空间工程，建成600个公共文化空间。统筹规划布局，按照交通便捷、方便可及要求，优化“15分钟阅读圈”布局，科学编制文化空间规划。制定文化空间评级标准和服务规范，建立评估定级、绩效考核、动态管理制度，省级对获评一、二、三级文化空间的给予奖补。

《 人民日报 》（ 2024年03月18日 13 版）

(责编：李依环、李昉)

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