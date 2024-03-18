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我在欧洲走长城（留学记）

李明帅
2024年03月18日08:36 | 来源：人民网－人民日报海外版
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李明帅在调研中国长城遗址时驾驶全地形车。
作者供图

共同的智慧

在天津大学读博期间，我师从张玉坤、李哲教授团队，学习研究方向是中国长城烽传建筑遗产。为将长城文物资源转化为可永久保存、永续利用的数据资源，我们通过无人机对长城全线遗址进行扫描式连续图像采集。

为了完成这项艰巨工作，户外徒步、驾驶全地形车、操作无人机……这些看似与科研不着边的内容却是我的日常。两年期间我走遍中国长城沿线各省份，从祖国大地汲取研究成果。

在学习过程中，我发现不仅中国有长城，世界上著名的线性军事工程还有古罗马长城、萨珊波斯长城、色雷斯长墙等，原来“长城”是古时人类共同的智慧与选择。

古罗马长城

2023年，我有幸获得了国家留学基金委的资助，来到比利时鲁汶大学开展中西方长城对比研究。

古罗马边疆遗址分布范围很广，在英、德、比、荷、法等国都有遗存。我与古罗马长城每天在“故纸堆”中相望，怎能不去和它近距离接触。我决定以调查中国长城的方法，同样用脚步和无人机丈量罗马遗迹，获得一手现状资料。

对我而言，每次调研都像上了一堂生动的课。我不仅进一步认识了世界，也重新认识中国长城。

在英国哈德良长城边，我遇到一位大叔，他穿着有趣的短袖，上面写着四个大大的汉字：“老外来了”，这吸引了我的注意。当他知道我从事长城研究后，他认真地用并不标准的汉语说：“我爬过中国的长城，我是好汉。”

从德国北日耳曼—雷蒂恩长城到比利时古罗马大道，我沿着古罗马边疆一路行走，体验着不同民族对于“自家长城”的喜爱与珍视，也向他们介绍中国的长城与故事。

讲好长城故事

中国长城和古罗马长城都是人类共同的宝贵遗产。修建长城的世界历史让我感受到，虽然文明各具特色，但古时人类有着共同的安全需求和相似的建筑思考。

在两项伟大遗产之间行走，我有机会从全球视角理解古建筑的营建智慧。我会继续罗马边疆的调研旅程，结合调研过程中的所思所学，讲好中国长城故事，让更多人了解它。

（作者系天津大学与比利时荷语鲁汶大学联合培养博士生）

(责编：李依环、李昉)

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