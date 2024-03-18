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留学安全·牢记于心

2024年03月18日08:36 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　中国驻澳大利亚布里斯班总领馆：做足准备 防止意外

　　本报电  （张舟）据中国驻布里斯班总领馆消息，近期，中国驻布里斯班总领馆接到多起中国公民在昆士兰旅游、学习、探亲期间遭遇意外或突发疾病住院的报告。

　　身在异国他乡，面临的不确定性和风险较多，一旦遭遇突发意外，可能造成较大经济或其他方面损失。因此，强烈呼吁每一位来昆中国公民，行前做足充分准备，提高防范意识，切实承担起自身安全健康的第一责任。

　　首先，是否已经购买了旅游、医疗保险？在澳大利亚，外国公民医疗、住院费用非常高。如果没有购买相应保险，一旦生病或受伤需要住院，产生的费用将全部由个人承担。因此，建议中国公民在来澳之前购买好旅游、医疗等相应保险，以应对可能遇到的风险。

　　其次，留意自己最近的身体健康状况如何。如果患有任何长期、慢性疾病或特殊健康状况，来澳大利亚前，请务必咨询医生并充分了解自己在异国他乡可能面临的风险。同时，也请准备好必要的药品和处方单，以备不时之需。

　　再者，务必注意涉水安全。昆士兰海域虽美，但也十分危险。在参与涉水活动前，务必了解水域的水流、潮汐、浪高以及可能存在的危险物品或生物。选择有救生员的区域和时间段进行涉水活动。避免在恶劣天气或极端海洋条件下进行涉水活动。切勿参与超出自己的能力范围或过于冒险的活动。

　　

　　中国驻新西兰大使馆：警惕租房类电信诈骗

　　本报电  （张舟）据中国驻新西兰大使馆消息，近期新西兰租房类电信网络诈骗案件频发多发，诈骗金额较大。中国驻新西兰使领馆接到多起报告，提醒即将来新及在新中国公民，警惕此类骗局，牢固树立防诈意识，提高防诈能力，严防受到侵害。在通过网络平台海外租房时应做到：

　　一、请勿把钱转到无法核实其真实性、合法性的个人或公司。在和业主或经纪人看房前请勿缴纳租金或押金。

　　二、合法的房东或房地产经纪公司会有一个网站，通常还会有线下办公地址，并且租户可与相关公司员工交谈。请注意通过线上线下方式综合判断房东或房产经纪公司的真实性、合法性。

　　三、如果在新西兰有朋友或家人，建议请其帮助查看所谓的出租房产，并确认它的真实性、合法性。

　　四、如果怀疑陷入骗局，请立即结束交易并报警。

　　五、如遇可疑情况，可拨打中国驻新西兰使领馆领保协助电话、外交部全球领事保护与服务应急热线，进一步核实。如不慎被骗，应立即向新西兰警方报案，提供相应证据，同时联系本人开户银行，办理紧急冻结止付。如对方银行账户系在中国境内或案件与国内有关，当事人在新西兰当地报案后，可同时向国内公安机关报案。如遇紧急情况，请及时与中国驻新使领馆联系寻求协助。

(责编：李依环、李昉)

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