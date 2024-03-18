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留学申请“多国联申”是什么？

周成刚
2024年03月18日08:36 | 来源：人民网－人民日报海外版
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“不把鸡蛋放到同一个篮子里”，是经济学中一个著名的投资理论，这个理论在留学申请中其实也同样适用。近年来，很多学生不再满足于仅申请一个国家的学校，而是将目光投向了更广阔的世界。多国联申，作为一种新兴的留学策略，正受到越来越多学生的青睐。

多国联申，指的是学生同时向多个国家的大学递交申请。这种方法最大的优势在于增加可选择的院校及专业数量，扩大了选择范围，帮助学生在一定程度上分散留学申请失败的风险，有助于提高录取成功率。此外，在面对复杂国际形势及各国留学政策变动时，多国联申也能降低突发性事件带来的负面留学影响。

不过，这种留学方式需要学生有较强的综合实力，也考验学生的组织和时间管理能力。毕竟不同国家或地区的留学政策有所差异，多国联申虽然能为申请人带来更多的机会，但也不可避免地会增加申请筹备的复杂程度，想要通过多国联申实现留学计划，就需要做好合理的规划。

多国联申多见于教育制度相似或相近的国家或地区，这些国家或地区无论是教育体制、授课模式、还是整体教学思路都比较接近，准备起来也相对容易一些。因此也诞生了一些热门组合。

例如英国+新加坡。这两个国家都采用英联邦教育体制，无论在教育体制、授课模式上，抑或是整体的教学思路都非常相似，因此成为多国联申的热门组合之一。

美国+加拿大则是另一个热门组合，这两个国家的高校不仅所需的留学申请材料大同小异，连申请时间和审核标准的偏好都大致相同。值得一提的是，两国的热门专业也很“同频”，计算机、数学、商科、金融等专业都广受学生欢迎。

此外，爱尔兰、荷兰、瑞士等欧洲英语系国家联申也是不少留学家庭的组合选择，这些国家的申请流程、时间、语言要求大多类似，同步进行申请或许可以起到事半功倍的效果。

综上所述，多国联申为学生提供了更广阔的视野和更多的选择机会。如果同学们在申请开始前仍然无法确定留学目的国，不如尝试选择多国联申，给自己预留一个备选计划吧！

(责编：李依环、李昉)

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