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天津职业技术师范大学：

天津职业技术师范大学：弘扬“班墨文化” 打造职教品牌

任雪浩
2024年03月18日08:36 | 来源：人民网－人民日报海外版
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原标题：弘扬“班墨文化” 打造职教品牌

近年来，天津职业技术师范大学(以下简称“天职师大”)深入挖掘鲁班、墨子等古代工匠大师的历史文化资源，积极探索班墨文化育人模式，从精神文化、物质文化、制度文化等方面构建班墨文化体系，将传统文化赋予新的时代内涵，努力培养德智体美劳全面发展的新时代大国工匠之师。

天职师大转变育人理念，把班墨文化、工匠精神贯穿人才培养的全过程，融入思想政治教育、教学改革和校风校训，形成“动手动脑、全面发展”办学理念，强化特色培养，凝练“以赛促学、以赛促训、以赛促能”技能人才培养模式。师生在第二届全国职业技能大赛中斩获9枚金牌，金牌数占天津代表队1/3，为天津增光添彩。学生在2023年“振兴杯”全国青年职业技能大赛中获金奖，是天津市唯一获得该项赛事全国金奖的高校。

2023年，天职师大建成班墨园，设置了“鲁班传说浮雕画”“班墨亭”“鲁班锁雕塑小品”“鲁班雕像”“墨子雕像”等文化景点，充分挖掘鲁班、墨子的思想精髓，引导学生“以墨子的爱心做人育人，以鲁班的精进做事创业”。已建成的校史馆、行知园、炎培园等文化育人场馆，与班墨园一体形成“三园一馆”工匠文化主题景观，让师生置身于校园的每一个角落，都能切身感受以工匠精神为内核的物质文化熏陶。

天职师大致力于打造班墨文化生存的丰厚土壤。一是与劳动教育一体，学校劳动教育专业成为全国首批设置的本科专业之一，依托落户学校的天津市劳动教育师资培养培训中心、教学研究中心、大中小学劳动教育联盟，精心开发13个“劳动+实践”的实践育人项目。二是与社会实践一体，结合学校人才培养目标和打造全国职业技术师范教育标杆愿景目标，通过顶岗实习、“三下乡”、志愿服务活动，传承和弘扬职业教育精神，将“工匠精神”融入实践全过程，开展“工匠精神渊源与传承”“大国小匠职业生涯规划”“人工智能与未来”等特色活动。三是与社团活动一体，将班墨文化引入社团活动，引领学生主动了解古今中外工匠事迹，引导学生积极讨论、深刻认识班墨文化的传统渊源和时代内涵，培养学生的创新创业能力，组建大学生班墨文化宣讲团、培养“班墨园”金牌讲解员，组织学生在“三园一馆”开展读书朗诵会等各类主题团日活动。

接下来，天职师大将继续大力实施班墨文化品牌创建工程，并与优秀传统文化、学校历史文化及各专业文化有机结合，增强职业技术师范教育文化底蕴，赓续历史文脉、谱写当代华章，在新的历史起点上持续推动传统文化繁荣发展。

(责编：李依环、李昉)

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