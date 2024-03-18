本报石家庄电 （记者史自强）为激发广大青少年的科学兴趣和创新意识，持续推进创新要素向校园集聚并推动雄安新区儿童友好城市建设与科技创新、科学普及深度融合，由雄安新区改革发展局、公共服务局主办的雄安新区首届“智绘未来”青少年科技创新大赛决赛暨儿童友好城市“悦智”活动3月11日在雄安商服会展中心成功举办，来自雄安新区10所中小学的18组参赛选手共同展示雄安新区校园科技创新成果。

本次创新大赛以“创新·责任·诚信·合作”为主题，大赛共收到作品400余件，参赛作品内容涉及数学、生物学、物理学和计算机科学等多个领域，充分展示了孩子们丰富的想象力和对科学的热爱。经过初评，共有18项作品进入决赛路演。

经过终评（决赛）路演、问辩等评审程序，大赛共评出获奖作品10项。其中，“智能语音控制取料调料盒”获得一等奖，“懒人经济带来的思考——预制菜对青少年生活习惯的影响”等2项作品获得二等奖，“中小学生语音识别自动化视力检测仪”等3项作品获得三等奖，另有4件作品获得优秀奖。

(责编：李依环、李昉)