人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

河北雄安新区

河北雄安新区举办首届青少年科技创新大赛

2024年03月18日08:36 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报石家庄电  （记者史自强）为激发广大青少年的科学兴趣和创新意识，持续推进创新要素向校园集聚并推动雄安新区儿童友好城市建设与科技创新、科学普及深度融合，由雄安新区改革发展局、公共服务局主办的雄安新区首届“智绘未来”青少年科技创新大赛决赛暨儿童友好城市“悦智”活动3月11日在雄安商服会展中心成功举办，来自雄安新区10所中小学的18组参赛选手共同展示雄安新区校园科技创新成果。

　　本次创新大赛以“创新·责任·诚信·合作”为主题，大赛共收到作品400余件，参赛作品内容涉及数学、生物学、物理学和计算机科学等多个领域，充分展示了孩子们丰富的想象力和对科学的热爱。经过初评，共有18项作品进入决赛路演。

　　经过终评（决赛）路演、问辩等评审程序，大赛共评出获奖作品10项。其中，“智能语音控制取料调料盒”获得一等奖，“懒人经济带来的思考——预制菜对青少年生活习惯的影响”等2项作品获得二等奖，“中小学生语音识别自动化视力检测仪”等3项作品获得三等奖，另有4件作品获得优秀奖。

(责编：李依环、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部