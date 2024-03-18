据新华社电 （记者乐文婉、王浩明）近年来，随着学校体育蓬勃发展，广大中小学对塑胶跑道等体育场地的需求量猛增。为确保校园体育场地质量，保障青少年学生运动安全，有关中小学运动场地的三项国家标准（以下简称“国标”）日前出台，湖北省地方标准《合成材料面层运动场地质量管理及合格评定》（以下简称“湖北地标”）也将于近期发布。

据介绍，2018年教育部就牵头出台了强制性国家标准GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》，有力规范了运动地坪市场；而此次出台的三项推荐性国家标准《中小学合成材料面层田径场地》《中小学合成材料面层篮球场地》《中小学人造草面层足球场地》，是2018年强制性国标的配套标准，对中小学相关运动场地提出更多新要求。此次三项国标由教育部提出、教育部教育技术与资源发展中心（中央电化教育馆）牵头制定，国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会于去年年底发布，将于今年7月1日实施。

国标的主要起草人表示，2018年出台的强制性国标为解决当时的“毒跑道”问题，主要聚焦于场地的安全环保和关键物理指标。而此次针对实际调研中发现的问题，重点补充了场地基础、铺装及耐磨性、色牢度等不宜强制要求、但对场地整体使用性能又至关重要的指标参数；同时提升了无机填料含量、高聚物、耐老化性能，加严了对短链氯化石蜡和摩卡（MOCA）含量的要求；并将此前的运动场地细分为田径、篮球和足球场地，针对性更强。

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