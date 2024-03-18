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学知识 长技能 交朋友

年轻人热衷“泡”在文化馆

本报记者 郑海鸥 李卓尔
2024年03月18日08:36 | 来源：人民网－人民日报海外版
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在浙江省文化馆，京剧班学员正在学唱《贵妃醉酒》选段。
陈中秋摄

老师在北京市石景山区文化馆教授盘扣技艺。
冯 迪摄

湖南省株洲市文化馆学员在街头艺术站表演节目。
王 伟摄

白天上班、晚上上课，平时上班、周末上课，近年来，越来越多年轻人选择在业余时间走进文化馆，学知识、学技能，陶冶身心、结交朋友，城市因文化的滋润散发出别样温暖。

多地文化馆满足年轻人的新需求，夜间开放、错时服务，照亮了忙碌的城市夜归人……

抢到课程很幸运，学到知识很开心，演出后很自豪

“从来没有像现在这样期待周三晚上的到来。”24岁的尤嘉豪在医院工作，去年下半年的每周三，他下班后都会骑行40分钟来到浙江省文化馆。“我们整个办公室都在抢培训课，只有我抢到了。”尤嘉豪说起来很有成就感，“每次上课都是一次享受，学员们主动要求‘拖堂’是家常便饭。”

书法、京剧、盘扣技艺，大提琴、芭蕾舞、整理收纳……2023年，浙江省文化馆的夜晚和周末时间，常常灯火通明。“学起来”“动起来”“玩起来”，市民纷纷点赞。

2023年底，浙江省文化馆“文艺赋美”全民艺术学堂培训成果展演和培训成果展览举行。有学员带来合唱、话剧、流行声乐、古筝等演出，有学员展示书法、摄影、雕坯瓷、盘扣等作品，让观众直呼“精彩”。

谁能想到，几个月前，不少台上自信的演员，还是首次接触这门艺术的“门外汉”；不少潇洒的毛笔书法作品，也出自毫无基础的学员之手。

“从抢到文化馆培训课的那一刻起，‘命运的齿轮开始转动’。”90后女孩王琴和赵雪此前都没接触过大提琴，“一直很想学，没机会”。去年9月，她们抢到了浙江省文化馆大提琴培训班名额，并成为好友。

“虽然每次都要坐1小时地铁赶来上课，但这是每天最开心的事之一。学最想学的乐器，认识不同的人，很有意义。”赵雪笑着说。

文化馆里，像王琴和赵雪一样的90后、00后学员不在少数。“抢到课程很幸运，学到知识很开心，演出后很自豪！”年轻人如此吐露心声。

接受培训后，越来越多人表达了走上舞台的渴望。购买器材、组织团队、搭建舞台……文化馆继续自我加压，让学员尽情展示才艺。

夜幕降临，婉转的音乐、曼妙的舞蹈在湖南省株洲市湘江两岸风光带、商圈广场、公园景区等公共空间接连上演。表演群体中，80%以上都是中青年，除去表演本身，他们放松的状态、自信的表达、真诚的笑容，感染了许多市民和游客。

“我们从去年开始，积极在街头巷尾打造公共文化服务新场景、微舞台‘街头艺术站’，让学员不仅在培训中学到技艺，还能有机会登台展示，当主角、赢掌声。”株洲市文化馆馆长龙晶晴说。

或传承传统风格，或延续工业厂房设计，或充满现代流行元素……漫步株洲，艺术站的舞台空间各异，基本都与周边环境相协调，很有特色；器乐演奏、魔术杂耍、炫酷街舞、戏曲表演、非遗技艺等文艺演出，各有各的看点。据统计，2023年，株洲全市16个站点完成常态化演出1100余场次，主题活动近200场次，惠及群众15万余人次。

“艺术站很便捷，街巷边就有舞台；很美观，风景区里欣赏歌舞”“既提供了便捷高效的公共文化服务，也成了展示城市精神风貌的窗口”……市民和游客在线上线下留下好评。

文化馆精心细心安排，提升服务效能

“从2014年开始，浙江省文化馆每年春、夏、秋三个季节都会开展公益课程培训。只是培训时间多集中在工作日，基本只能服务老人、小朋友等一部分群体，内容也比较传统，与‘全民艺术普及’还有相当大的差距。”浙江省文化馆馆长阮静说。

2021年印发的《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》提出：“进一步加强群众文化艺术培训，使各级文化馆成为城乡居民的终身美育学校。”

2022年，浙江省文化馆希望做出突破，为此进行了广泛调研。

如今的城市里，外来人口占比不低，其中不少是年轻人。调研结果显示，“上班族”几乎都表达了对文化艺术的迫切需求。“年轻人的物质生活水平上去了，但他们更需要丰富、高质量的精神文化生活，作为文化馆，我们应该行动起来，让年轻人获得知识、获得文化熏陶，感受到文化的温度、城市的温度。”阮静表示。

为了方便“上班族”，2023年，浙江省文化馆推出157门课程，时间上主要集中在每天19时以后和周末，全年培训超过3100课时，惠及学员达9万余人次。

围绕“人们喜欢的身边艺术形式是什么”“当下流行什么文化元素”等问题，去年年初，湖南省株洲市文化馆也组成了20个调研小组，深入小区、学校、社团、培训机构，发放问卷5000余份，为的是让服务精准对接年轻人的期待。以调研为依据，茶艺、湘绣、八段锦、吉他、萨克斯等晚间和周末培训火热开展起来；株洲街头艺术站也确定了“民间高手出圈地”“市民游客打卡地”的风格与定位。

“我们在业余时间来文化馆接受专业指导，晚上再到艺术站展现自我。”市民谭美玲每周四晚准时到文化馆学习合唱，“一节课不落下，释放压力，舒缓情绪”。她兴奋地说：“文化馆的师资强，学员学得好；艺术站的平台好，学员唱得好。现在合唱团已经有了很多粉丝。我们幸福感满满！”

年轻人对文化馆的课程与周到服务表现出如此大的渴望与热情，并打出高分，让文化馆老师很有成就感。龙晶晴说：“我们会不断优化服务细节，继续提升服务效能。”

用所学所长、精神气质感染更多人

折叠、缝纫、盘绕……在老师的细心引导下，一个个普通的布条变成了蕴含着美好寓意的蝴蝶扣、梅花扣、寿形扣。取其形，延其意，一节课后，不仅了解了盘扣制作背后蕴含的美学深意，学员还能收获到自己亲手制作的胸针、挂饰、书签等。

“在这里上课，老师有的是非遗传承人，有的是资深手艺人，也有文化馆的专业教师。”北京市石景山区文化馆馆长甘楠说，“文化馆有优质、稳定的师资资源和组织能力，目前从艺培机构聘用的老师和本馆老师各占一半。在开课前会进行试讲试听，我们对课程质量统一把关和评估，保证授课内容的优质性。”

实际上，开展如此丰富的培训和活动，提供个性化的服务，文化馆完全依靠自身的力量是很难做到的，必须整合各类资源。《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》提出：“鼓励各地以文化馆为主导，联合社会艺术培训机构，组建全民艺术普及联盟，搭建推广平台。”

黄滢是杭州一家商业机构的美妆老师，在浙江省文化馆开设了美妆课。她说：“文化馆这么信任我们，提供优质课程是义不容辞的。当然我们也希望通过文化馆的平台，擦亮企业的优质形象。我们彼此需要、互相赋能。”

学员在文化馆接受公益培训后，也在付出与奉献，进一步放大着公共文化服务的影响力和感染力。“街头艺术站就是很好的志愿服务平台，学员在这里展现全民艺术普及的积极成果，吸引了更多人爱上艺术、走进文化馆。”龙晶晴说，“此外，市民接受文艺培训，畅快了心情，友善了彼此，也进一步加速培育孵化了社区文体志愿者和志愿服务组织，目前全市的志愿服务组织达117个，包含志愿者3162人。去年，志愿者们发挥主观能动性，共同参与或承办了上千场文体活动。”

“学员积极行动，反哺社会，用所学所长、精神气质感染更多人，让基层公共文化服务展现出盎然生机。”龙晶晴感慨。

报名“火爆”，抢课“秒空”……一段时间以来，全社会对培训资源不足、抢课难的反馈越来越多，阮静也在思考如何既扎扎实实开展工作，又能满足更多群众的需求：“我们将发动杭州市各级文化馆参与联动，让更多的文艺工作者、非遗传承人等参与进来，逐步使‘家门口的培训’成为可能。”

小伙尤嘉豪已经准备好了继续“抢课”：“我会珍惜每次上课的机会，放下手机、拥抱所爱，享受文艺滋养的美好时光。”

(责编：李依环、李昉)

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