原标题：“三用之道”助四川高校讲好思政课

“我喜欢思政课，不仅因为它有理有据有序，更因为它能够关切青年大学生所遇到的现实问题，让我们对社会形成更立体更深刻的认识。”在第六届全国高校大学生讲思政课公开课展示活动中，成都理工大学本科生张预立过了一把当思政课老师的瘾，她所在的团队过关斩将，获得了三等奖。

在四川，很多高校学生有着与张预立同样的感受。四川高校注重用好名师、用足资源、用活机制，强调现实关怀，把思政课讲得既生动有趣又耐人寻味，受到了同学们的喜爱。

用好名师，形成特色鲜明的教学科研团队

近日，第三届全国高校思想政治理论课教学展示活动教学竞赛单元评审结果公布，西南石油大学斩获特等奖1项、一等奖2项、二等奖1项，获奖数量在全国高校中并列第一。

“这个大赛现场随机抽题，无教学辅助工具，评委既有专家，也有学生，请学生来给老师打分。”西南石油大学马克思主义学院院长崔发展说，大赛充分展示了老师们扎实的教学基本功，也体现出学校狠抓师资队伍建设的成果。

西南石油大学实施青年教师“过五关”培养计划，所有新进青年教师都在过信念关、师德关、学术关、教学关、实践关等五关之后，才能站上讲台。学校马克思主义学院尤其强调教师的教学基本功，定期举办教研室活动，资深名师与青年教师深入交流，一起磨课，共同提高，形成了特色鲜明、优势突出的教学和科研团队。

近年来，四川推动各高校选优配强师资队伍，建设了一支“政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正”的大师资团队。在此基础上，四川依托“名师工作室”“精彩一课”讲课比赛等载体，着力提高教师能力，推动思政课高质量发展。

依托“唐晓勇思政名师工作室”等载体，西南财经大学马克思主义学院院长唐晓勇牵头开展辐射全省的教师专题培训、集体备课、教学展示及研讨，形成了党建与思政、技术相融合的“VR”铸党建品牌、“数”读马列经典活动品牌，每周定期开展活动，吸引了校内外师生踊跃参加。

“我们正依托名师工作室，推进研发教辅资料，希望用好名师的力量，帮助更多老师把课程讲精彩，帮助更多学生把内容学入心。”唐晓勇说。

用足资源，打造“行走的思政课”

四川是红色文化基因传承脉络最清晰、链条最完整的省份之一，有与长征丰碑、将帅故里、川陕苏区、抗震救灾、三线建设、改革开放等相关的丰富红色文化资源。在中国式现代化的征程中，大量鲜活的实践案例在这片土地上不断涌现。四川推动各高校用好用足这些资源，将思政小课堂融入社会大课堂，让学生在火热的实践中学习历史，了解社会，树立听党话跟党走的坚定信念。

泸州职业技术学院的前身是川南经纬学堂，学校将校史馆、经纬家教家风馆等8个校内标志性红色阵地设为“校内红色研学路”，泸顺起义陈列馆、况场朱德旧居等场馆设为“校外红色践学路”，打造“行走的思政课”。学校马克思主义学院副院长田勇告诉记者，同学们参与积极性很高，教学效果很好。

“我们引入人类学和社会学的田野教学法，将思政课实践教学从课堂转向‘田野’。”成都理工大学马克思主义学院副院长曾文麒说，田野教学法注重田野工作、实地考察和情境学习，带领师生进入事件现场，亲身体验，获取直接经验。

用活机制，构建开放共融的大思政格局

“高校的思政课老师，应该有大格局、大境界、大视野、大目标。”这是四川大学锦江学院马克思主义学院院长阎钢从事思政课教学管理工作多年的体会。

2023年，四川创新组建22个大中小学思政课一体化共同体，四川大学锦江学院作为牵头单位，与眉山市教体局、眉山中学、眉山第一小学等9家成员单位联合共建，着力推动大中小学思政课一体化建设。更多的工作机制创新，也在四川各高校萌芽、成熟、推广，助力构建起开放共融的大思政格局。

“我们马克思主义学院的所有老师，都与其他学院的老师结成对子，帮助挖掘专业课中的思政元素，推动所有院系、所有学科的所有课程，都高水平地做好课程思政工作。思政课老师也在结对工作中扩大视野，提高思政课的吸引力、感染力。”绵阳师范学院马克思主义学院院长冯莎说。

“我们实施‘五联系’工程，马克思主义学院的每位老师都要联系一个专业、一个班级、一个寝室、一个社团、一名学生，不仅帮助学生解决难题，也让老师了解学校发展情况和学生思想情况，形成相融共进的良好局面。”四川交通职业技术学院马克思主义学院党总支书记徐文说。

四川农业大学则发挥专业优势，加强与乡村基层的联系，在助力乡村振兴的同时培养人才。学校马克思主义学院院长何思妤说：“我们与成都、雅安等地的500多个村（社区）结对，全年常态化开展社区实践活动600场次，培育了‘青马燎原’‘寻耕乐读’‘朝暮益食’等30余个获全国表彰的品牌团队。”

（记者 李晓东 周洪双）

(责编：李昉、李依环)