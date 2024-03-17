人民网北京3月17日电 日前，中共一大纪念馆党委、华东师范大学党委宣传部党支部、马克思主义学院党委、历史学系党委在中共一大纪念馆开展联组学习暨集体备课活动。据悉，此次活动是华东师范大学深耕党史育人，持续推进与中共一大纪念馆协同育人的具体实践之一。

活动上，中共一大纪念馆党委书记、馆长薛峰在发言中回顾了中共一大纪念馆的建馆历史。他表示，希望以本次联学为起点，不断推进双方在学术研究、资源库建设、研学研修方面的合作交流，为建设成为中国共产党创建历史资源的保护与呈现高地、中国共产党伟大建党精神的研究与阐释高地、中国共产党创建故事的讲述与传播高地不断努力。

对于如何更好开展共建联学、馆校合作，华东师范大学党委副书记孟钟捷在讲话中建议，一是要强化党史联学，深化育人实践；二是要善用社会大课堂，深化铸魂育人；三是要培育新质生产力，深化馆校合作。希望联动“思政小课堂”与“社会大课堂”，将伟大建党精神融入“大思政课”，在双方已有合作的基础上，探索推动伟大建党精神有效融入立德树人的实践路径。

当天，华东师范大学历史学系党委书记瞿骏以《在党史经典阅读中深化党史学习》为题作专题讲座，并鼓励党史学习者、研究者和宣传者脚踏实地、潜心钻研，在重读经典的过程中讲好大历史，不断深化党史学习，从历史中汲取奋进力量。

“党的历史是最生动、最有说服力的教科书。只有更好地了解党的历史，才能更好谋划未来的发展。”华东师范大学党委宣传部常务副部长刘麒表示，要努力将党史学习教育成果转化为宣传工作指南。

“学院将以党的诞生地研究高地建设为重要方向，发挥学科研究平台优势，凝练党史学习教育等特色研究方向，加强马克思主义课程群建设，推动双方共同打造特色案例。” 华东师范大学马克思主义学院党委书记赵正桥表示。

在交流环节，与会党员围绕党史育人、馆校合作、大思政课教学等问题展开了深入研讨。据介绍，学校思想政治理论课教师座谈会召开五年来，华东师范大学坚持善用党史这部“最生动、最有说服力的教科书”，扎实推进思政课建设。校领导发挥“头雁效应”带头上思政课，发挥全国重点马院优势，实施思政课创优行动计划，持续推动思政课改革创新，提质增效。（李依环、王玲）

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