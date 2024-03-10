全国政协常委张杰：加强科教融合，畅通教育、科技、人才良性循环

“科教融合是实现教育、科技、人才一体化发展的国际通行路径。”今年全国两会期间，全国政协常委、中国科学院院士、李政道研究所所长张杰重点关注“科教融合”话题。

张杰建议，要深刻把握新质生产力的科学内涵和基本特征，按照发展新质生产力的本质要求，花大力气推进科教融合，畅通教育、科技、人才的良性循环，为新质生产力的发展壮大提供强大动力和制度保障。

做出战略谋划，完善科教融合的制度设计

“科教融合可以促进教研相长，是科技创新和人才培养的重要结合体。”张杰认为，面对新形势新任务，如何在更高层次上统筹推进科教融合，需打通堵点、卡点，打造融合模式。

他建议，深刻把握教育、科技、人才一体推进的内在规律性和对新质生产力发展的极端重要性，从战略上把握抓落实的路径，出台深化和完善科教融合的制度文件，大力推动高水平研究型大学与高水平科研机构密切合作。

“要将丰富的科研资源转变为优质的教育资源，通过科教融合培养大批高水平科技人才，通过高水平人才供给推动高水平科技自立自强，通过高水平科技创新发展新质生产力。”张杰说。

采取有效举措，加大高校与科研院所合作力度

高水平研究型大学与高水平科研院所是我国人才培养和源头创新的主力军。张杰建议，在科教融合的制度设计下，加强融合的深度和广度，探索融合的有效途径，形成融合的倍增效应。

张杰认为，要建设科教融合学科交叉培养平台。建议高校设立跨院系、跨专业的研究机构，加强与高水平科研机构的对接合作，共同承担面向国家战略需求的重大研发任务，开展大跨度的学科交叉研究。

对于人才培养，张杰建议，设立科教融合拔尖人才培养专项。探索实行“本-博-特别研究助理”长周期人才培养模式，从高校选拔具有科研潜质的优秀本科生进入科教融合拔尖人才培养专项计划。科研机构与高校加强融合与创新，充分发挥各自优势提升专项计划人才培养质量。

在学科专业方面，张杰认为，要优化高校和科研院所的学科设置。推动高校与科研院所紧密合作，面向高水平科技自立自强的迫切需求，加快调整优化学科专业，加快布局基础学科、新兴学科、交叉学科建设。

“此外，还要加快建设集成电路、人工智能、生物技术、量子科技、能源、新能源汽车等领域相关学科，增加高水平科技人才供给，有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才。”张杰说。