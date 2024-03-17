“延河联盟”成立五周年纪念大会现场。人民网记者 李依环 摄

人民网赣州3月17日电 （记者李依环）16日，“延河联盟”成立五周年纪念大会在江西省赣州市于都县举行。会上，东北师范大学、中南民族大学、中国劳动关系学院三所高校获准加入联盟。

记者了解到，为传承红色基因，2019年3月，中国人民大学、北京理工大学、中国农业大学、北京外国语大学、中央音乐学院、中央美术学院、中央戏剧学院、中央民族大学、延安大学等9所诞生于延安的高校自愿组成联合组织，发起成立延河高校人才培养联盟（简称“延河联盟”）。

中国工程院院士、中国农业大学党委书记钟登华表示，5年来，延河联盟各高校坚持立德树人根本任务，牢记为党育人、为国育才初心使命，为新时代高校人才培养提供了一种新模式，走出了一条红色育人的新路径。面向新征程，联盟高校应接续主动作为，奋力打好新时代强国建设的答卷，聚焦国家重大战略，全面提高人才自主培养质量，着力培养担当民族复兴重任的时代新人。

会上，中国工程院院士、北京理工大学党委书记张军作“延河联盟”五年工作总结报告。他强调，延河联盟高校要坚定办学自信，传承红色基因，抓牢高质量发展这一生命线，把加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科作为重中之重，充分发挥延河联盟高校红色底色、特色成色，紧跟时代发展新趋势，畅通教育、科技、人才良性循环，以实际行动为培养发展新质生产力、实现中国式现代化作出新贡献。

“‘延河联盟’选择在于都举办成立五周年大会，参观革命纪念地，接受革命精神洗礼，具有特别重要的意义。”中国延安精神研究会副会长、教育部关工委主任李卫红指出，“延河联盟”各高校与中国延安精神研究会始终保持着密切联系，共同担负着赓续红色血脉，传承红色基因的历史使命。希望联盟各高校落实立德树人根本任务，把握国家发展战略需求，立足强国建设民族复兴新征程，为加快建设世界重要人才中心和创新高地贡献力量。

会上，与会嘉宾共同启动“延河联盟”新征程。根据计划，联盟将在2024年举办纪念联盟成立五周年“九个一”系列主题活动，包括增加一批延安根红色基因高校，举办一场五周年纪念活动，开展一场红色育人文化巡礼，举办一场劳动教育专题论坛，打造一个课程思政品牌、举办一场人才培养专题论坛，召开一次红色文献主题研讨会，举办一场红色思想研讨会和组织一次慕课西行活动。

本次大会由中国农业大学承办，当天还现场举行了“新时代新长征 立德树人再出发”高等教育论坛。中央音乐学院党委书记于红梅、中央戏剧学院党委书记徐永胜、中南民族大学校长李金林、中国劳动关系学院党委书记刘向兵、北京外国语大学副校长赵刚、中国农业大学副校长林万龙、中央美术学院党委副书记王晓琳、中央民族大学副校长杨慕云、延安大学党委副书记杨伟宏、东北师范大学党委副书记王延登参加研讨。

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