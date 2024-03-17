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中国工程院院士、中国海洋大学教授李华军：“创新有三个关键词：兴趣、韧劲、责任感”

2024年03月17日11:03 | 来源：光明日报
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原标题：中国工程院院士、中国海洋大学教授李华军：“创新有三个关键词：兴趣、韧劲、责任感”

今年的政府工作报告提出，加快发展新质生产力。我所理解的“新质生产力”以科技创新为核心驱动力，具有高科技、高效能、高质量特征，能够产生强大的发展动能。

把科技创新作为发展新质生产力的核心要素，就是要勇于打破守旧观念，摆脱固化的思维模式，进行超前谋划，甚至是颠覆性的创新设计，可以“无中生有”，能够先发制人，创造出新的“生态位”，从而在激烈的竞争中拥有绝对优势。

科技创新离不开人才，人才培养靠教育，而教育需要与时俱进。进入新时代，我们需要开辟多元化人才培养渠道与方式，做到精准施教、因材施教。教学中既要传授文字、图表、数字、定理等显性知识，也要借鉴师傅带徒弟的模式，传授实践再实践带来的隐性知识。激活学生的好奇心、想象力和探索欲，鼓励学科交叉融合和协同创新，为发展新质生产力打下人才基础。

科技创新还需涵养优良学风，营造创新氛围。环境可以改变人，积极营造开放包容、宽松自由的创新环境，建立科学合理的容错机制与激励机制，为青年人才开展研究提供坚强后盾，确保他们没有后顾之忧，专注开展科研攻关。

回顾我自身的发展历程，我认为创新有三个关键词：兴趣、韧劲、责任感。兴趣是最好的老师，只有保持对某一事物和领域的热爱，才会萌生探索的好奇心。但仅有兴趣还不够，要明白创新不可能一蹴而就，更不可能一帆风顺，必须有百折不挠、坚韧不拔的毅力，相信滴水穿石、久久为功。创新更要有责任感，胸怀家国，为行业的进步、祖国的富强、民族的复兴而创新争先，把论文写在祖国大地上，从而在实现高水平科技自立自强的赛道上跑出“加速度”，赢得主动权。

把目光聚焦到海洋领域，浩瀚海洋是培育发展新质生产力的“新引擎”。面对大力发展海洋经济、建设海洋强国的时代重任，我们唯有瞄准涉海产业需求以及海洋科技“卡脖子”难题，加强原创性、引领性科技攻关，在海洋工程基础理论创新和高端海洋装备研发上发力，加快数字化和智能化转型，才能做好经略海洋这篇大文章。

（记者刘艳杰、通讯员冯文波采访整理）

(责编：李昉、郝孟佳)

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