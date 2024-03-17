原标题：发挥地域特色 共学共研共享

一张张平凡的面孔，一个个忙碌的身影，如一盏盏灯、一簇簇火。警察、医生、老师、环卫工人……在“理响校园·培根铸魂”甘肃省大中小学思政课一体化实践教学成果展示活动中，甘南藏族自治州特殊教育学校的孩子们用优美的舞姿、灵动的手语，展示出他们心目中最美劳动者的形象。

“省内各学校的师生用舞蹈、合唱、情景剧等丰富多样的艺术形式，讲述具有甘肃特色的中国故事，让我触动很深。”西北师范大学马克思主义学院研究生杨静娴说。

构建学段之间相互衔接又遵循学生认知规律的思想政治教育体系

兰州市明确书记、校长带头联系思政课教师不少于1名，每学期讲授思政课不得少于4课时，学校领导班子其他成员不少于2课时，用实际行动带头推动思政课建设。甘南州将思政课建设作为学校党的建设和意识形态工作的标志性工程，全面加强对学校思政课建设的组织领导和顶层设计。甘肃省委教育工委成立全省大中小学思政课一体化建设指导委员会及分教指委，分层分类对思政课建设进行指导、示范、培训和研判，持续推动思政课改革创新。

“推进大中小学思想政治教育一体化建设，要求构建循序渐进、螺旋上升，学段之间相互衔接又遵循学生认知规律的思想政治教育体系。”西北师范大学马克思主义学院副教授韩璐说。

由西北师范大学牵头成立的教育部大中小学思政课一体化共同体（甘肃），组织教学名师、专家以及各学段执教教师，围绕大中小学思政课一体化课程体系展开深入研讨，整体规划思政课课程目标，先后录制了“敦煌有大美，自信以持之”一体化展示课程、“厚植爱国情怀，立志成才报国”开学第一课等一批思政金课。

兰州市第五十八中学将思政课堂拓展到中核兰铀公司爱国主义教育基地。高二年级全体同学走进王承书纪念馆，了解核物理学家王承书院士科学报国的感人事迹，感悟老一辈科学家勇攀高峰、无私奉献的爱国情怀。“高中生思想逐渐成熟，他们对于国家大事、时事政治充满兴趣和热情，我们通过拓展课堂边界，设置情境式、体验式、探究式的教学方式，让同学们形成自己的思考和感受，最终内化为精神动力。”兰州市第五十八中学政治教师沈红艳说。

在甘南州合作第一小学的课堂上，红领巾讲解员申可轩充满感情地讲述了发生在家乡迭部县“崔谷仓放粮”的历史。“甘南州红色资源丰富，我们用足用好身边鲜活的资源，依托腊子口战役纪念馆、杨土司革命纪念馆等青少年教育基地，因地制宜、因材施教，让红色资源和校本课程结合起来，提高思政课的针对性和吸引力。”甘南州教育局副局长安彩琴介绍。

推进高校优质师资力量下沉

办好思政课，关键在教师。甘肃省推进高校优质师资力量下沉，通过结对联建和重点马克思主义学院辐射带动，实现大中小学共学共研和资源互通共享，推动思政课建设质量整体提升。

“大中小学思政课教师集体备课、现场教学展示、思政课程同题异构等教研活动，有利于各学段思政教师分享经验、了解学情、取长补短，进一步优化思政课的教学方法、丰富教学内容，提升学生上课的抬头率和点头率。”合作一中政治教师刘钢说。

思想政治教育的成效怎么样，还得看学生的收获和成长——

“我感到自己对民法典的理解更深入透彻了。”在登台讲述一节“法律与生活”课后，合作一中高三学生赵陈荷心有感而发。

“孩子们在校园里听到国歌响起时会自觉驻足、行注目礼，将爱国情怀内化于心、外化于行。”合作市初级中学政治教师王喜平说。

“同学们不仅关注自己的成长，也更加关心国家发展和全球局势，他们是更具国际视野的新时代青年。”兰州市第五十八中学校长张润娥说。

据介绍，目前，西北师范大学马克思主义学院正在牵头筹建思政课一体化教学资源库，计划今年年底初步搭建起“大中小一体化云上大思政课”平台，将高校的学术资源有效推广到中小学，提升西部地区中小学教师学术素养。

（记者 王冰雅 宋喜群 通讯员 马绮徽）

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