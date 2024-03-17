新华社北京3月16日电（记者乐文婉、王浩明）近年来随着学校体育蓬勃发展，广大中小学对塑胶跑道等体育场地的需求量猛增。为确保校园体育场地质量，保障青少年学生运动安全，有关中小学运动场地的三项国家标准（以下简称“国标”）日前出台，湖北省地方标准《合成材料面层运动场地质量管理及合格评定》（以下简称“湖北地标”）也将于近期发布。

据介绍，2018年教育部就牵头出台了强制性国家标准GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》，有力规范了运动地坪市场；而此次出台的三项推荐性国家标准《中小学合成材料面层田径场地》《中小学合成材料面层篮球场地》《中小学人造草面层足球场地》，是2018年强制性国标的配套标准，对中小学相关运动场地提出更多新要求。此次三项国标由教育部提出、教育部教育技术与资源发展中心（中央电化教育馆）牵头制定，国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会于去年年底发布，将于今年7月1日实施。

国标的主要起草人表示，2018年出台的强制性国标为解决当时的“毒跑道”问题，主要聚焦于场地的安全环保和关键物理指标。而此次针对实际调研中发现的问题，重点补充了场地基础、铺装及耐磨性、色牢度等不宜强制要求、但对场地整体使用性能又至关重要的指标参数；同时提升了无机填料含量、高聚物、耐老化性能，加严了对短链氯化石蜡和摩卡（MOCA）含量的要求；并将此前的运动场地细分为田径、篮球和足球场地，针对性更强。

“希望校园运动场地中的各种质量问题，都能在这三个国标中找到标准依据，从而对中小学运动场地的建设有更明确的指导意义。”该主要起草人称。

她举例说，在前些年涉及多个省区市的实地调研中，发现有些场地建成不到两年就出现开裂、破损，故此次提升了耐老化性能指标；预制型跑道卷材接缝本应沿跑道方向铺设，但有些厂家为省事或因技术材料问题，在弯道处横向铺设，导致横向接缝密集，影响跑道功效，新标准对此也提出相应要求。

国标起草人之一、中国国检测试控股集团的郭中宝教授表示，“毒跑道”事件之后，校方对体育场的有毒化学物质都比较敏感，但由于信息不对称、缺乏专业知识等原因，对场地的物理性能和质量问题缺乏了解，导致一些“烂跑道”等校园劣质场地的出现，因此此次出台的国标也强化了质量相关的内容。

湖北地标目前已上报湖北省市场监督管理局，将于近期发布。其主要起草人之一、湖北省体育设施建设协会会长陈伟介绍，鉴于学校运动场地质量问题的主要症结在于信息不对称、校方缺乏专业知识等，他们在此次地方标准制定中，提出了引入独立第三方，代替学校进行“合格评定”的方法。

陈伟认为，目前问题主要出现在标准的执行层面，从规定看，场地验收时需要检测，但实践中会有不良商家钻空子——如检测报告上只检测化学指标，不检测物理指标；或送检的样品与实际铺设的场地并不一致，以此蒙混过关。“关键是校方缺乏专业知识，如能委托有资质的独立第三方机构对运动场地铺设的全过程进行监督和合格评定，那就可以有效防止钻空子的问题。”

在国家市场监督管理总局合格评定科技创新计划中，陈伟所在的中正华体国际认证有限公司承担了“合成材料面层运动场地施工质量管理合格评定研究”项目。他介绍，该项目正是针对运动场地建设中的标准执行不到位、产品指标不达标、验收要求不具体、相关标准缺失等影响场地质量的实际问题，湖北地标也是该项目的研究成果之一。

全国学雷锋教育基地、山东省枣庄市山亭区新纪元小学总务处主任程亚男介绍，该校决定铺设塑胶运动场地时，正值“毒跑道”事件前后，学校走访多地都不放心，最后是按最高标准找到了“鸟巢”跑道供应商广州同欣体育，“主要是运动地坪比较专业，学校甄别能力有限，如有权威信息渠道来辅助选择，有独立第三方机构帮助监督和评定就太好了”。

她还表示，目前国家出台了《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等一系列相关政策，各地学校都很重视体育工作，要确保孩子们的运动安全和健康成长，好的体育场地是基础，相关新标准的推出对学校有实际的指导意义。

郭中宝也参与了湖北地标的起草，他提到，湖北地标中还首次规定了各类型运动场地的报废标准，填补了目前合成材料面层运动场地标准的一个空白。但他同时强调，标准的制定只是一方面，还需要加大对相关知识的科普力度，更要加强监管、严格验收。

(责编：杨光宇、胡永秋)