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四部门部署春季学期食品安全工作

2024年03月15日13:57 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月15日电 （记者郝孟佳）记者从国家市场监督管理总局获悉，市场监管总局、教育部、公安部、国家卫生健康委日前联合印发《关于切实加强2024年春季学校食品安全工作的通知》，结合校园食品安全排查整治专项行动，部署开展全覆盖监督检查，深入排查校园食品安全风险隐患，保障广大师生饮食安全。

通知强调，要督促学校严格落实校长（园长）负责制，建立健全食品安全管理制度和工作职责，制定《食品安全风险管控清单》，严格落实“日管控、周排查、月调度”制度要求，定期组织开展食品安全隐患排查和鼠（虫）害消杀，重点检查“三防”、加工场所等设施设备是否完善，清查库存食品，清理变质、过期等食品和食品原料等，并自查整改到位。

通知要求，要组织对学校食堂、校外供餐单位开展全覆盖监督检查，督促学校食堂及其承包经营企业、校外供餐单位严格执行食品、食品添加剂和食品相关产品进货查验记录制度，组织开展餐饮具清洗消毒整治，加大对大宗食品及原料监督抽检力度。对抽检不合格的，依法依规开展核查处置，并公开相关信息。

通知指出，要规范学校食堂承包经营行为，对正在实施承包经营招投标的学校，要督促学校依法依规签订合同（协议），严格约束转包、分包行为，及时公示中标企业。要建立考核、评价和退出机制，重点清查不履行合同（协议）约定、违反食品安全法律法规等行为的承包经营企业。

通知要求，要加大学校食品安全与营养健康知识的宣传力度，开展食品安全科普和“厉行节约，反对浪费”教育，倡导学校食堂按需供餐，制止餐饮浪费。

(责编：李昉、熊旭)

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