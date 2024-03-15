大连理工大学建筑与艺术学院本科生 张艺壤

前往乡村调研，增长本领才干；坚守科研实验，勇攀技术高峰……刚刚过去的寒假，许多大学生积极投身基层社会实践，在广袤大地上拓宽视野，且行且思，为社会发展淬炼青春“三色”。 人民网特别推出“青春在火热实践中闪光”系列报道，特邀大学生代表化身“观察员”分享实践故事和心得感悟，希望广大青年学子在新征程上唱响青春之歌，在火热实践中绽放绚丽之花。

用脚步丈量祖国大地，用镜头记录时代变迁，让文化符号搭乘数字技术的东风，去到更广阔的天地……作为大连理工大学“京”戈铁“码”实践团的一员，这个寒假，我跟随团队前往北京调研博物馆和科研院所，努力让文化资源从历史尘埃中“苏醒”，在光影交错里“生辉”。

这次实践之旅，我们探访了故宫博物院、中国人民革命军事博物馆等文化单位，还走访了中国科学院计算技术研究所等技术单位，在倾听文物“独白”、感知历史温度的同时，更加关注虚拟现实、增强现实、人工智能等技术在数字化文旅建设中所扮演的重要角色。

在“科技+文创”融合模式孕育新突破的当下，历史与现实碰撞，带来了更多机遇。数字文创是我们主研的专业领域，希望通过技术集成搭建数字化的桥梁，带领观众穿越时空的界限，直观感知到历史文化的发展脉络。

从文物展柜到交互屏幕，从文创产品到前沿技术，我们在虚拟现实技术的奇妙体验里感受历史文化，在脉络清晰的“成长线”中体会人文关怀，在“非遗”传承的极致细节中把握情感联结。我体会到了祖国历史文化的博大精深，更加坚定了文化自信，也激发了更多创作灵感。

日常生活中，我对博物馆和文创商店“情有独钟”。每当看见文物的衍生文创，都让我心生惊喜。每次驻足，我都会思考文创产品和历史之间的联系，思考如何把“京”戈铁“码”实践团的团队精神和技术优势，更好地融入到文创产品当中。

在实践团中，我主要研究3D建模技术，我希望通过数字化的方式，给予观众身临其境的体验。依托学校校史馆提供的历史图纸资料，我曾经制作了大连理工大学主楼的三维模型，还原主楼的全貌，呈现出主楼在各个历史阶段的变化。

用创新驱动永无止境的追求，用情怀践行数字文旅的使命。作为实践团不断发展壮大的参与者和见证人，我看到——从实现AR抗美援朝主题数字化文创，到利用NFC技术展示历年大工校徽、复原历史人物的3D模型……在我们的努力下，更多历史文化获得了“活”起来、“走”出去的机会。

深入火热的基层实践，10万余字的调研报告记录着我们从懵懂探索到尝试创新的全过程。目前，团队累计完成了五篇成果报告，被辽宁省科学技术馆、大连理工大学校史馆等单位采纳。

“做更有意义的事”，是“京”戈铁“码”实践队的使命。我也将不断学习和摸索交互式、数字化技术，努力用更多年轻人喜闻乐见的方式，宣扬历史文化，践行红色使命，为文旅事业的发展贡献我们的青春力量。

(责编：李依环、熊旭)