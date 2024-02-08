本报记者 叶传增

就近到社区进行康复训练，家庭无障碍改造按需定制，就业帮扶助残疾人追梦圆梦……在云南省曲靖市沾益区，残疾人的生活越来越方便。

新春将至，岁寒情暖，为了让残疾人度过一个欢乐喜庆、幸福祥和的春节，沾益区残联开展一系列入户走访慰问活动，为63户困难残疾人家庭送去慰问金、米油衣物等生活物资，以及电动轮椅、拐杖等辅具。

主题教育开展期间，沾益区积极推动干部“四下基层”，深入残疾人工作一线梳理难点、摸清堵点、把准热点，聚焦残疾人所需所盼，开展帮扶解困、精准康复、无障碍改造、就业扶持等一项项具体、精细、温暖的工作举措，努力将残疾人对美好生活的向往变为现实。

健全组织——

织密残疾人帮扶网

临近春节，沾益区菱角乡黎山村委会残疾人联络员丁宝昌的农资店生意十分繁忙，但他还是抽出时间专门来到沾益区残联，领取了10本崭新的残疾证，又马不停蹄地赶回村里，趁外出务工人员返乡的时机送证上门。“去年下半年残疾证换证，如今村里在外打工的残疾人正好返乡过年，年前得抓紧给他们送过去。”丁宝昌说。

沾益区人口40.53万，有持证残疾人10112人，像丁宝昌这样的残疾人联络员，分布在沾益区135个村委会和社区，专门服务辖区内的残疾人。

残疾群众遇到困难能不能找到人？找到人能否办成事？沾益区残联对部分村、社区走访调研时发现，有的残疾人联络员长期不在本村生活，对村里情况掌握不清；有些村、社区联络员更换频繁，群众遇事找不到人。

“不能只有职务没有服务。”沾益区残联副理事长王燕介绍，为了强化残疾人联络员履职尽责，区残联制定《沾益区村（社区）残疾人联络员管理办法》，每年对村级联络员进行述职考核。

“工作优秀的联络员除了每个月有300元的补贴，年底还能评优；干得差的末位淘汰。通过制度设计，让干好干坏不一样！”王燕说，2023年以来，沾益区通过考核撤换不称职的村级联络员8名。在此期间，许多本身患有轻度残疾的村民主动申请担任联络员。

丁宝昌曾患小儿麻痹症，走路有些不便，残疾人的身份让他更能与服务对象共情。被选为联络员后，丁宝昌第一时间对全村143名残疾人的家庭情况详细摸底，帮助残疾人申领符合政策的各项补贴，及时将困难家庭的情况上报乡镇和区残联。凭借出色的工作成绩，丁宝昌2022年、2023年连续被沾益区残联评为优秀联络员，还获得900元的奖励。

服务有人，办事有地。建好队伍的同时，沾益区推进残疾人工作阵地建设，在村、社区成立残疾人协会和服务工作站。在庄家湾社区残疾人服务工作站，记者看到多功能训练器、下肢功率车等康复器械整齐地摆放在大厅里，器械由区残联免费提供，居民刘明丽正在器械上锻炼手臂力量。

“社区配备的康复器材很齐全，每周一三五有医生现场指导康复训练，现在我的左手力量恢复得不错。”刘明丽高兴地说。

精准发力——

定制服务解急难愁盼

门口的楼梯改成了装有护栏的坡道、床前安装了折叠扶手、浴室里装有折叠上翻浴凳……春节前，记者走进西平街道滨江社区居民张仕勤的家，无障碍改造的暖心细节随处可见。

60岁的张仕勤肢体二级残疾，行动不便。2023年7月5日，张仕勤和妻子向上门走访的残疾人联络员反映了生活中的不便。让张仕勤没想到的是，10多天后，工作人员再次来到家里，对家里进行了无障碍改造。

“新安装的扶手、防滑垫、坐便器、淋浴凳，好用又方便。”提起这些“量身定制”的改造设施，张仕勤很是感激。

“无障碍是残疾人生活中最迫切、最现实的需求，我们按照‘一人一策、按需定制’的理念，精准设计改造方案，帮助残疾人消除居家障碍，减轻家属的照料负担。”王燕介绍，2023年，沾益区精准完成残疾人家庭无障碍改造310户，投入资金186万元。

春节前，沾益区残联安排专人给白水镇泉关社区村民师少昆家门前的路面进行了硬化平整，还送去一辆电动轮椅，让他出入家门更加方便、安全。

对师少昆的康复，区里的帮扶一直进行着。“师大哥，这是区残联捐赠的四肢联动活动器，可以锻炼四肢的协调性，你来试试。”去年10月，师少昆家中来了几个熟悉的客人。在荣和康养中心康复师龚欣桐的指导下，师少昆双手扶着握把，双脚伸进脚蹬，缓缓操作起仪器。

这是龚欣桐2023年第四次来到师少昆家提供上门康复服务。师少昆多年前摔伤颈椎，双下肢感觉受损。经过半年的四肢肌力训练，卧床不起的师少昆如今可以借助双拐独立行走。

“谢谢你们，他现在能自己走路，农忙的时候我也能放心去地里干活了。”师少昆的妻子刘凯珍对上门康复服务连连称赞。据了解，2023年初，沾益区对残疾人群体开展上门居家康养服务，由残联出资购买第三方服务，根据残疾人的实际需求免费提供康复护理、卫生清洁、心理疏导等服务，目前已惠及1000余名残疾人。

此外，沾益区还通过招商引资，以“公建民营”的方式建成“残疾人康复中心”，引进民营企业曲靖市荣和康养中心参与服务，将残疾人康复、医疗、托养资源有效整合，让更多残疾人从中受益。

就业扶持——

助残疾人追梦圆梦

春节前，区残联在市区为自主创业的残疾人免费提供商铺和摊位，并配置花架、桌子、宣传栏等，支持他们在春节期间开展线下经营，实现线上线下同步销售。

残疾人就业创业面临哪些困难？就业帮扶如何精准有效？针对全区残疾人就业创业遇到的问题，沾益区主动作为，想方设法为残疾人提供支持和帮助。

“蒋大哥，花卉盆景的销量怎么样？生意上还有什么困难？”在盘江镇龙凤村委会残疾人蒋正堂家中，区委分管领导、区残工委名誉主席王萍关切地问道。

“线上销量很好，2023年的‘十一’假期我直播卖货，一晚上能卖上百盆！”蒋正堂接着说，“虽然卖得好，但是包装、物流和售后这些方面我不太懂，货品的退货率和投诉率有些高。”

王萍调研发现，由于缺少专业系统的电商培训，没有专业的团队运营，蒋正堂遇到的难题，也是沾益区许多乡镇带货残疾人主播普遍面临的问题。

为解决残疾人在电商创业就业方面的困难，区残联联合农业农村局、商务局等部门，引入专业的电商企业建立残疾人电商孵化基地，为有电商经营想法的残疾人免费提供实操培训。

直播训练、运营推广、仓储物流、售后服务……沾益区残疾人电商孵化基地负责人谭雅莉介绍，基地创建以来，累计开展了7期电商培训班，免费培训残疾学员300余人，指导残疾人电商创业100余人，推荐就业70余人，辐射带动残疾人家庭53户，帮助更多残疾人利用网络就业创业。

技能培训授人以渔，创业帮扶务实精准。临近春节，在沾益区益康盲人医疗按摩所，盲人医疗按摩师顾力正忙着接待客人，小店早上9点开门营业，不到中午已经来了6名客人，生意非常红火。

为了拓宽盲人就业渠道，沾益区加大扶持力度，支持顾力和哥哥创办了全市第一家盲人医疗按摩所。起初，兄弟俩没有任何经验，办手续、筹资金、找店面、请人手……繁杂的准备工作让兄弟俩一筹莫展。

“你们只管经营，店铺、人手和手续都不用担心。”区残联工作人员为兄弟俩联系到一间店铺，协调工商、卫健等部门办理营业执照，推荐盲人按摩师来店里工作。

现在，医疗按摩所的顾客每月固定有近300人，营业收入2万余元，带动了4名盲人就业，被评为云南省残疾人创业示范点。“事业有奔头，生活有希望！”日子越过越好，顾力的脸上写满幸福。

沾益区残联理事长杨阳表示，区残联以残疾人需求为导向，提供“量体裁衣”式的精准服务，做好残疾人的“娘家人、贴心人”，不断提升残疾人幸福感，让残疾人的幸福之路走得更远、更实。

《 人民日报 》（ 2024年02月08日 13 版）

(责编：李依环、郝孟佳)