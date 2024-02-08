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江苏扬州推出丰富多彩的文旅活动

体验非遗迎新春

本报记者 王伟健
2024年02月08日08:32 | 来源：人民网－人民日报
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2月5日上午，江苏省扬州市仁丰里历史文化街区正在举办第三届新春民俗文化节。作为压轴节目，国家级非物质文化遗产杖头木偶戏传承人、国家一级演员王芸，为观众带来了木偶“变脸”绝活，赢得了大家的喝彩。

表演期间，舞台一侧架起几部手机，全程直播王芸表演杖头木偶戏。直播的“那头”则是她的学生们，大家虽不在现场，仍看得认真、学得仔细，时不时为老师点赞。此刻，千年古巷氤氲着浓浓的年味。

在王芸看来，杖头木偶戏因动作性强、肢体语言丰富而受到群众喜爱。“杖头木偶戏的一个舞蹈节目，不到一个月就能基本学会。”王芸说，面对零基础的学生，她创新了教学方式，围绕一个舞蹈节目，从走路、手指、视线等最基本的动作教起，能够完整演绎即可“毕业”。这一“速成法”，让这项非遗技艺变得易懂易学。“这样能让杖头木偶戏走得更远。”王芸说。

据介绍，今年春节，除了仁丰里精彩的木偶戏演出，扬州还推出了传统文化、文博展览、年俗非遗等丰富多彩的文旅活动。其中，非遗项目成为重点节庆活动，既能满足群众文化需求，又能让非遗项目在节假日“火”起来，弘扬中华优秀传统文化，营造浓厚节日氛围。

《 人民日报 》（ 2024年02月08日 12 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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