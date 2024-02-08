吕霁月 赵丹

原标题：从“还不够好”到“还可以更好”

在现代社会，青少年不可避免地面临复杂而多样的挑战，尤其是在新冠疫情肆虐后，青少年的社交、情感和身体健康都进一步受到干扰，学校成为帮助青少年学会应对未来不确定的重要场所。自20世纪80年代起，英国就提出了“个人、社会、健康与经济教育”（Personal, Social, Health and Economic Education，以下简称“PSHE”），旨在关注青少年在生理、精神、道德、社会等方面的全面发展，帮助他们有计划地获得适应当今复杂世界和应对未来不确定所需的知识、理解和技能。作为英国思想素质教育的一部分，PSHE的发展虽然历经起伏波折，但是随着课程在中小学得到普遍认可和实施，教育政策制定者和教育工作者已经将个体福祉视为学校教育发展的重点。

提升科目地位，增进学生福祉

PSHE课程以学校为基础，致力于实现青少年的个人发展，帮助学生形成健康的生活方式，与他人建立良好的人际关系，使其成长为一个拥有责任感、自信心和社会适应性的人。课程重点关注学生福祉，涵盖了心理健康、身体健康、人际关系和亲密关系教育等领域，具体包括职业发展、个人理财、网络安全、药品、吸烟和饮酒等多方面的内容。作为一门多主题的新兴综合课程，PSHE虽然还未以整体的形式纳入英国法定国家课程，但大部分内容已经被设为学校必修课程。2019年6月，英国教育部公布的一份法定指南明确提出，从2020年9月起，英格兰所有中小学将PSHE课程中的关系教育、亲密关系教育和健康教育纳入学校法定必修内容。

在四十多年的发展历程中，受到政治方面的影响，PSHE的科目纳入法定必修课程的进程曾一度趋缓，但《每个孩子都重要：为了孩子的变化》绿皮书、英国国家健康学校计划以及英国教育标准局(Ofsted)设定的与福祉相关的学校审查标准都突出了在学校开设PSHE课程的重要价值。英国教育部一直认为PSHE是“所有学校教育重要且必要的一部分”，“所有学校都应该借鉴良好的PSHE教学模式”。PSHE属于英国《学校审查框架》中个人发展评分指标的一部分，旨在使青少年能够根据自身需求在精神、道德、身体、情感、文化和智力发展方面得到支持。不同于传统的学术科目，PSHE课程强调“回归生活”，虽然并非直接指向学业成就，但是可以帮助缓解学生在强学术性科目中受到的压力。“身体健康”对于好的学校表现至关重要，也是PSHE课程注重在学校教育中融入个体福祉的关键，通过促进学生的身心健康，帮助学生提高学习和处理事务的能力，克服学习障碍，实现身体素质与学业成就间的良性循环。

针对不同学龄，学校自主施教

为帮助学生适应复杂的未来社会，英国PSHE课程主题涵盖了与当今儿童和青少年特别相关的广泛领域，确保他们在快乐、健康和安全等方面都得到保障。英国教育部并未提出PSHE的标准化课程大纲，而是提供了一系列教学指导材料和资源，鼓励学校结合实际，设计最适合学生的PSHE课程方案。为帮助学校有效地开展课程，PSHE教育协会提出了PSHE课程的三大核心领域：健康与幸福、人际关系以及眼界开阔的生活。在此基础上，PSHE协会还提供了适用于各个年级和不同主题的教学资源。

英国教育强调分年级设置差异性PSHE课程内容。课程目标和教学方式会根据学生在不同年级特有的不同理解水平进行相应调整，教学内容围绕相应主题层层递进，课程知识结构整体呈螺旋上升状。在小学阶段，PSHE课程与社会情感学习高度相关；而在中学阶段，PSHE课程则更注重“生活技能”。例如，在小学引导学生对动画电影中体现的五种主要情绪（喜悦、悲伤、恐惧、愤怒和厌恶）进行讨论，以此唤醒学生的情感意识；到中学则会关注更严重的情绪话题，如抑郁、焦虑、自残和自杀等。此外，小学阶段的关系教育旨在帮助学生了解一段健康、相互尊重的关系的基本样貌，关注友谊、家庭以及与其他儿童和成人的关系（包括在线关系），同时向学生传授如何识别和报告被虐待或霸凌。中学阶段是以小学阶段为基础，为学生进一步介绍亲密关系的相关知识，提供保持身心健康和培养健康关系的方法，同时帮助学生增加相关法律知识，养成对毒品和酒精等的风险意识。

英国教育部法定指南表示，学校可以自主地开展PSHE课程，包括独立课程、跨学科课程、融入其他学科课程和主题教育活动等。为了更好地保障学校课程教学的自主权，2020年英国教育部颁布《关于人际关系、亲密关系和健康的教学指南》作为教师教学指导材料，涵盖课程可能会涉及的教学主题，但未对课程具体内容和如何开展教学进行限制。学校PSHE课程负责人可以参考教学范例对教师进行培训，具体的授课内容可以根据学校情况进行调整。由此可见，英国学校在PSHE课程设计和教学安排上有极大的自由度，但这需要学校对课程设置进行整体规划和安排，并要求授课教师之间密切合作，以保证不同学段PSHE课程内容的衔接，同时与科学、计算机和体育等国家课程之间能够相互补充，避免重复。

实效参差不齐，障碍有待消除

早在2013年，英国教育部在《还不够好：学校PSHE课程》调研报告中提出，学校授课教师缺少专门的PSHE培训，同时PSHE课程内容不够全面，也缺乏有效的教学监测和评估，对学生学习的评估还缺乏严谨性。报告还指出，大部分学校会设置PSHE课程来发展学生福祉。但是，不少学校会借用社会情感学习的课程资源来实施PSHE课程。虽然这种模式有助于增强授课教师的自信心，但会让授课教师对两门课产生混淆，尤其是会弱化PSHE课程与社会情感学习课程之间不重合的内容。

2021年，英国教育部针对英国中小学如何进行PSHE课程开发和实施的调查发现，受访学校均重视PSHE课程对学生发展和福祉的作用。由于不同学校的需求不同，并没有一种适用于所有学校的PSHE课程模式。有效的PSHE课程实施需要学校根据学生需要和学校环境灵活地调整并更新课程资源。受学校领导对PSHE课程的重视程度影响，各个学校分配给PSHE课程的时间和资源会有所区别。积极的PSHE课程负责人会主动定期咨询授课教师和学校管理者，寻求多种途径引入课程资源并和外部组织机构合作开展课程；结合当地实际情况，定期更新PSHE课程内容；对PSHE授课教师进行评估，提供相应授课培训等。相对被动的课程负责人则是在课程实施遇到困难或与外部组织机构合作时才与授课教师进行研讨。

经过不断的实践，PSHE课程积累了大量经验，地位也有所提升，但依然存在知识障碍、资源障碍和系统性障碍。知识障碍包括对学校教师进行PSHE课程的培训和知识共享、教师在PSHE授课上的信心、学校对外部组织的质量评估、对PSHE课程知识的监测和评估以及对学生接受程度的评估。资源障碍包括教学设备等物理设备、课程资源库、课时安排、特殊学校资源。系统性障碍包括PSHE课程融入学校课程文化的路径、学校领导与家长支持的机制以及其他科目相应的变化。其中，如何将与学生健康福祉和社会生活相关的知识有效地融入传统的学校课程设置之中，是长期以来影响PSHE课程实践的核心问题。

为了更好地开展PSHE课程，教学的方式方法需要进一步完善，将心理健康和福祉融入整体的学校文化之中。一方面，学校需要创造一种重视和支持学生福祉的环境，促使学生在参与过程中与教师、同学以及家人形成良好的关系，以此来预防心理健康问题，实现全面发展。另一方面，学校需要进一步引入当地儿童和青少年服务机构等外部资源，为教师组织专业的培训，提高其对学生心理健康和福祉的重视。

（作者：吕霁月 赵丹，分别系华南师范大学教科院国际与比较教育研究所副研究员和东南亚文化教育研究中心研究助理）

(责编：郝孟佳、李依环)