原标题：“春风行动”高校毕业生就业服务专场活动将举办

从人力资源社会保障部获悉，为营造促进高校毕业生就业良好氛围，推动用人单位与高校毕业生供需匹配，各地将依托“春风行动”热潮，于春节前后举办高校毕业生专场服务活动。

2月19日，山东省滨州市将举办2024年“春风行动”暨高校毕业生就业招聘会，组织多家用人单位，提供材料研发、机械研发、热控技术员、生产技术研发等岗位。

2月20日，四川省达州市将举办高校毕业生专场招聘，组织300多家用人单位参与，提供化学检验专员、人力资源经理、工艺技术员等岗位；27日，达州市还将举办高校毕业生专场招聘，组织100多家用人单位参与，提供制造操作工、储备干部、行政管理等岗位。

2月21日，山西省运城市将举办高校毕业生人力资源招聘大会，组织300余家用人单位参与，提供质量专员、采购专员、测试专员等岗位。

2月22日，江苏省无锡市将举办“春暖花开 留在无锡”2024届高校毕业生春季双选会，组织近200家用人单位参会，提供管培生、算法工程师、项目经理、销售代表等岗位。

据了解，2月底前，江苏省盐城市持续举办2024年“才聚盐城、赋能未来”高校毕业生迎新春网络招聘会，推出直播带岗、就业见习对接、政策宣讲、学子看家乡等系列活动。

安徽省黄山市持续举办“人才黄山行”系列活动，打造“迎客天下 乐业黄山”就业服务品牌，组织本地新材料、电商、机械制造等领域用人单位，为毕业生提供就业岗位。同时推出技能人才特训营、招才高校行等活动。

（记者邱玥）

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