人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“春风行动”高校毕业生就业服务专场活动将举办

2024年02月08日08:20 | 来源：光明日报
小字号

原标题：“春风行动”高校毕业生就业服务专场活动将举办

从人力资源社会保障部获悉，为营造促进高校毕业生就业良好氛围，推动用人单位与高校毕业生供需匹配，各地将依托“春风行动”热潮，于春节前后举办高校毕业生专场服务活动。

2月19日，山东省滨州市将举办2024年“春风行动”暨高校毕业生就业招聘会，组织多家用人单位，提供材料研发、机械研发、热控技术员、生产技术研发等岗位。

2月20日，四川省达州市将举办高校毕业生专场招聘，组织300多家用人单位参与，提供化学检验专员、人力资源经理、工艺技术员等岗位；27日，达州市还将举办高校毕业生专场招聘，组织100多家用人单位参与，提供制造操作工、储备干部、行政管理等岗位。

2月21日，山西省运城市将举办高校毕业生人力资源招聘大会，组织300余家用人单位参与，提供质量专员、采购专员、测试专员等岗位。

2月22日，江苏省无锡市将举办“春暖花开 留在无锡”2024届高校毕业生春季双选会，组织近200家用人单位参会，提供管培生、算法工程师、项目经理、销售代表等岗位。

据了解，2月底前，江苏省盐城市持续举办2024年“才聚盐城、赋能未来”高校毕业生迎新春网络招聘会，推出直播带岗、就业见习对接、政策宣讲、学子看家乡等系列活动。

安徽省黄山市持续举办“人才黄山行”系列活动，打造“迎客天下 乐业黄山”就业服务品牌，组织本地新材料、电商、机械制造等领域用人单位，为毕业生提供就业岗位。同时推出技能人才特训营、招才高校行等活动。

（记者邱玥）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部