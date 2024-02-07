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黑龙江大学出台人才引育30条

2024年02月07日08:27 | 来源：科技日报
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原标题：黑龙江大学出台人才引育30条

2月初，记者从黑龙江大学获悉，该校日前出台了《关于进一步加强新时代人才工作的实施意见》，从创新人才引进、青年人才培养、高层次人才支持、业绩贡献激励、全方位服务保障等方面统筹实施30条举措。

《意见》指出，黑龙江大学大力实施“博学英才支持工程”，设置博学讲席教授、博学特聘教授和博学青年学者岗位，着力集聚在教学、科研和社会服务领域取得突出业绩的战略领军型、重要支撑型和青年拔尖型人才。

在“创新人才引进工程”中，黑龙江大学提供在同层次、相近地域高校中具有竞争力的人才待遇。其中，省部级及以上高层次人才实行一人一议，按需支持；青年拔尖人才最高给予安家费和购房补贴60万元，科研启动金80万元，可直接聘任高级职称，按需解决配偶工作。

此外，黑龙江大学全面实施“骨干人才培育工程”“业绩贡献激励工程”“人才服务保障工程”，构建多元化能力提升通道、多样化业绩激励措施、多维度安居乐业保障，全方位全过程支持人才成长。同时，学校通过设立系列青年专项、教学新秀奖等，加大对职业早期青年人才培养与支持力度。

黑龙江大学相关负责人介绍，学校始终把人才作为兴校强校的根本，把引进和培育人才作为各项工作的重中之重。接下来，学校将紧紧围绕立德树人根本任务和“双一流”建设目标，聚焦国家战略和龙江振兴发展需求，全面改革创新人才引进、培育、支持、激励与保障政策，为人才提供多元发展通道、精准支持和服务保障，全心全力为各类人才成长发展铺路架桥，为学校高质量发展提供人才支撑。（记者李丽云 实习记者朱虹）

(责编：李依环、李昉)

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