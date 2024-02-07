原标题：国家智慧教育平台注册用户达1亿

截至2023年底，国家智慧教育平台已有超过1亿名注册用户，浏览量超过367亿次，访客量达到25亿人次。教育部基础教育司副司长朱东斌在1月底召开的新闻发布会上表示，2023年来教育数字化工作取得丰硕成果。

朱东斌介绍，国家智慧教育平台作为教育数字化战略行动的先手棋和重要抓手，取得了全方面、多层次的优化与发展，特别是在我国中小学智慧平台建设应用层面取得了重要成果。一年来，国家中小学智慧教育平台在优质资源的供给能力、平台的功能服务能力等方面均得到显著提升。

教育部职业教育与成人教育司副司长李英利强调，近年来，我国注重推动数字化赋能教育教学，大力推进高等教育数字化转型。一方面，学习型社会建设图景更加清晰，学习型城市网络更加健全，教育资源与平台更加多元丰富，老年大学办学体系逐步完善，全民终身学习蔚然成风，学习型社会建设得到进一步发展。另一方面，我国牵头成立世界慕课与在线教育联盟、举办世界慕课与在线教育大会、开展教学国际交流合作等活动。目前，中国慕课已上线超过7.68万门，实施的“慕课出海”行动让中国慕课走出了国门。

发布会上，教育部国际合作与交流司司长刘锦介绍了2024年世界数字教育大会的相关情况。会议由开幕式、全体会议、平行会议和闭幕式等4个部分组成，同期举办“数智未来”教育展，以“数字教育：应用、共享、创新”为主题，展示我国数字教育领域最新成果，并重点围绕教师数字素养与胜任力提升、教育数字化与学习型社会建设、人工智能与数字伦理、数字教育评价等议题开展深入交流讨论。

（实习生胡漫缇 记者孙明源）

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