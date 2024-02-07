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百部原创儿童图画书展出

2024年02月07日08:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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展览现场，小朋友体验投影互动效果。
主办方供图

本报电  （闻逸）近日，由中国文学艺术界联合会指导，中国美术家协会、中华世纪坛艺术馆主办的“中国美术家协会新时代青年美术人才培养计划·以美筑梦——‘儿童图画书创作100’作品展览”在北京中华世纪坛举行。本次展览分“童思”“童趣”“童心”三个章节，以原稿、样书、出版物、动画视频、场景空间等多种方式，展示100部优秀儿童图画书作品。

图画书虽小，却包含着大天地。这100部优秀的儿童图画书构思巧妙，贴近儿童视角，艺术手法丰富，体现了中国儿童图画书的创作风貌和水平。《花木兰》《七品芝麻官》《海龙王娶新娘》《江南礼物 定胜糕》等，广泛取材于中国民间故事、神话传说、戏曲戏剧和传统民俗等，蕴含着中华民族的美好品德和精神价值；《鹿衣少年》《找太阳做朋友》《我的妈妈》《蝶》等，从敦煌壁画、淮阳泥泥狗、绢本工笔、刺绣等传统艺术中汲取造型元素。除了传统题材，不少青年作者把目光投向日新月异的当代中国，比如《大国重器·出发！去深潜》《极地·远天之南》《我和野马王子》《小北岸》等作品。

本次展览是“中国美术家协会新时代青年美术人才培养计划‘儿童图画书创作100’”项目成果的正式亮相。2023年6月，中国美术家协会发布“儿童图画书创作100”项目，旨在鼓励广大青年美术家参与原创儿童图画书创作，促进中国原创儿童图画书创作质量的提升，启发儿童感知中国文化。该项目面向全国青年美术人才公开征稿，由专家指导委员会从申报方案中评选出120个创作选题。历经多次专家线上线下指导和作者创作完善，最终评选出100部优秀作品，与相关出版社签约陆续出版，并面向大众展出。

(责编：李依环、李昉)

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