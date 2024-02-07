原标题：我团队找到废弃塑料生物降解新方法

日前，记者从江南大学了解到，该校吴敬教授团队在废弃聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）生物降解领域取得进展。研究团队设计开发了具有自主知识产权的“菌—酶”协同系统，可实现PET废弃塑料100%降解。相关研究成果日前发表于国际期刊《国际生物大分子杂志》。

小到吸管、大到汽车，塑料制品已融入人类生活的方方面面。其中，PET是人们日常生活中最常接触到的一种塑料。目前，物理法熔融再生是实现废弃PET回收利用的主要手段，但由于回用过程中原料批次波动大、稳定性差等问题，导致熔体的品质不理想。同时，化学法则是通过醇解、氨解等方法将废弃PET进行降解，但降解过程条件苛刻，需对原料含水量有着严格的控制。

针对上述问题，吴敬团队经过长期科研积累，提出“菌酶协同增效”的理念，在酶法降解过程中引入特异性微生物，构建出新型“菌—酶”协同系统，可实现废弃PET完全降解与再利用，杜绝微塑料、微颗粒的产生。

“生物降解技术具有能耗低、环境友好等优点，逐渐成为处理PET污染最安全、彻底的方法。在此基础上，回收的单体可作为原料再聚合，创制出生物基塑料制品，加速石油基塑料制品的迭代更新。”吴敬表示。（实习记者李诏宇 通讯员于乐 黄宁）

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