于 荷

一次简短的师生交流，让来自毛里塔尼亚的中文学习者穆罕默德的人生目标逐渐明朗——“学好中文，拥有不一样的未来。”为此，他全力以赴，最终实现梦想。

开启了解中国文化之门

穆罕默德是毛里塔尼亚的首位本土中文教师，也是毛里塔尼亚努瓦克肖特大学孔子学院的现任外方院长。在初接触中文时，他从未想过自己的未来会和这门语言紧密相连。

“一开始在孔子学院学习时，我不太了解中文，也不太了解中国，只是对中文和中国有兴趣。后来，我的中文老师觉得我在中文学习上很有潜力，还鼓励我。”穆罕默德说。

老师的鼓励让穆罕默德对中文产生了期待。自那时起，穆罕默德开启了学习中文以及了解中国文化之门。经过不懈努力，他的中文水平不断提升，一路向着梦想进发。穆罕默德在当地本科毕业后，到中国留学9年，在河北大学攻读硕士及博士学位。学成回国，他将所学用于中文教学实践。

“刚开始学中文时，我遇到的挑战很多。比如，我觉得写汉字和说中文关系不大，是在学习两个不同方向的知识。”穆罕默德说。

虽然穆罕默德在中文学习的路上遇到不少困难，但他还是怀着对梦想的坚持以及对未来的期待，摸索出了适合自己的学习方式。渐渐地，他掌握的汉字越来越多，中文水平越来越高，对中文与中国文化也从好奇变成深深的热爱。

“那时我真的很努力，还拿到了奖学金到中国留学。如今，我仍在坚持学习中文。”穆罕默德说。

学好中文有更多机会

“春节、清明节……”“你好，民心相通……”穆罕默德的中文课堂上，学生们正在跟着老师学习。作为毛里塔尼亚首位本土中文教师，穆罕默德的学生对他充满敬佩。

“在毛里塔尼亚，一开始学习中文的人特别少。如今，学习中文的人数不断增加，以至于中文老师都不够了。”穆罕默德表示，中文已成为当地学生学习外语的热门选择，“很多学生想到中国留学，攻读硕士或者博士学位。大家都知道，中文很重要。很多学生相信学了中文可以获得更多的工作机会。”

中文不仅开启了穆罕默德人生的新篇章，更让他成为许多当地学生的偶像，鼓舞他们勇敢追逐梦想。

奥马尔是穆罕默德的学生，他努力学习中文，了解中国文化。“我要学好中文，像我的老师一样到中国留学，我打算在中国工作。”许多学习中文的学生都有同样的想法，“我们十分看好中国的发展前景，也喜欢这个历史悠久、文化灿烂的国度。”

穆罕默德表示，当地不少青年相信，学好中文可以改善生活、改变命运。

搭建交流沟通桥梁

“中国和毛里塔尼亚友谊深厚。作为毛里塔尼亚人，我们要多了解中国，了解中国文化。”

穆罕默德表示，如今很多人都愿意学习中文。“在未来，也会有更多中国企业到毛里塔尼亚开设分公司，学习中文的年轻人将会有更多机会。”

自2023年8月起，中外语言交流合作中心（下称语合中心）与毛里塔尼亚高等教育与科学研究部、河北大学、毛里塔尼亚努瓦克肖特大学等就推进在毛里塔尼亚开展全方位中文教育合作进行了多次协商。

在不久前的世界中文大会上，毛里塔尼亚高等教育与科学研究部部长尼昂·马穆都一行访问北京并代表毛里塔尼亚高等教育与科学研究部与语合中心签署了《关于开展中文教育合作的协议》。

尼昂·马穆都表示，中文教育是毛里塔尼亚与中国的交流纽带，也是拓宽学生视野的桥梁。毛里塔尼亚中文教育前景广阔，希望加强中毛两国在教育领域的合作与交流，共同推动中文教育发展，让更多学生从中受益，为两国人文交流作出贡献。

谈及未来，穆罕默德说：“希望通过我的努力，让更多当地青年与学生对中文和中国感兴趣，让中文成为他们人生前进道路上的一大助力。”

(责编：李依环、郝孟佳)