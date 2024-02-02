庞革平 王 钰 蓝淑娴

1月27日上午，在广西壮族自治区贺州市八步区儿童福利院，院长黄桂英正忙着和儿童护理员们一同打包行李。376件衣服、6张床、100条毛巾……孤弃儿童隶属移交表上，清晰地记录着孤弃儿童的全部家当，大到一张婴儿床，小到一个奶嘴，全都囊括其中。

早上8时30分，天空飘起绵绵细雨，八步区儿童福利院的护理员们为孩子们换上新衣服并坐上大巴车。随着一声鸣笛，大巴车徐徐向“新家”驶去。

近年来，贺州市民政部门高度重视儿童福利事业，通过成立市级儿童福利机构，集中收养抚养本辖区长期监护的儿童，承担集中养育长期监护儿童的功能，推动儿童福利机构从非专业服务向精细化专业化服务转变，让每名孤弃儿童享受更加专业、更有质量、更富温暖的保障服务。

“今后，县级儿童福利机构将转变为未成年人救助保护机构，依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作，牵头开展区域内农村留守儿童、社会散居孤儿和困境儿童关爱服务工作。”贺州市民政局副局长邹贵初说。

当天，在市儿童福利院，8名儿童护理员早早就等待在了门口。“欢迎回家”“宝贝，我来抱你好不好”……儿童护理员和工作人员，背着孩子、抱着孩子、牵着孩子，有序地将他们请到了室内。尚在襁褓之中的儿童被安顿在了暖烘烘的休息室，年龄稍大点的则蹦蹦跳跳地参观起了新家……

在食堂里，打小在八步区儿童福利院长大的小华正在准备着儿童午餐。目前，小华已成长为市儿童福利院的一名厨师，端锅颠勺间，饭菜香已从门缝中窜了出来……贺州市民政局局长陈文珍说：“我们最大的心愿就是给他们创造更好的生活环境，让每一名少年儿童茁壮成长。”

(责编：李依环、郝孟佳)