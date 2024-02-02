陈培浩

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一方面，青年作家的培养、成长有了更加多元的途径；另一方面，青年写作在现实性、形式感和想象力等方面的持续探索，丰富着当代中国文学的创作成果，成为引人注目的文学风景

中国与世界、传统与未来、语言与现实、纪实与虚构、融合与创新，这是青年作家绕不过去的课题，也蕴含着文学传承创新的无限可能

习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话中指出：“青年是事业的未来。只有青年文艺工作者强起来，我们的文艺事业才能形成长江后浪推前浪的生动局面。”近年来，伴随着80后、90后作家的作品频频摘得文学奖项，登上文学好书排行榜，00后作家相继亮相、崭露头角，青年作家成长和青年写作现象受到关注。

青年写作，不仅是青年人的写作，更是一种洋溢着创新活力和崭新可能的写作。青年写作的面貌，很大程度上决定未来文学的面貌。在新的时代背景下，一方面，青年作家的培养、成长有了更加多元的途径；另一方面，青年写作在现实性、形式感和想象力等方面的持续探索，丰富着当代中国文学的创作成果，成为引人注目的文学风景。

从文学刊物到网络平台，多方助力青年作家“登场”

从刊物发表到结集出版再到斩获文学奖项，这是传统的文学新人成长之路。今天，这样的途径仍然有效，仍然在托举青年作家的成长。获得鲁迅文学奖的80后作家蔡东、董夏青青、索南才让，都是凭借发表于文学刊物的多篇作品，稳扎稳打进入读者视野。青年写作专号、文学新人专栏也成为文学刊物的策划重点。《人民文学》的“新浪潮”“90后”、《十月》的“小说新干线”、《收获》的“青年作家小说专辑”、《花城》的“花城出发”、《广州文艺》的“后浪起珠江”等专栏，在瞄准青年作家、推出新人新作方面各展所长，产生良好反响。

很多刊物还通过评选作品排行榜和文学奖项的方式奖掖文学新秀。在“紫金·人民文学之星”“收获文学榜”“《钟山》之星文学奖”“华语青年作家奖”等奖项榜单中，青年作家作品占据不小比重。文学团体、文化机构和出版社也将资源向青年倾斜，助力青年作家创作。中国作家协会、中华文学基金会发起的“21世纪文学之星”丛书出版计划、地方作协的青年作家出版资助计划，以及“王蒙青年文学发展专项基金”等，都在翼彼新苗。中信出版社、广西师范大学出版社、上海文艺出版社、花城出版社等出版机构对真正有创意的青年写作如饥似渴，花大力气发掘文学新势力。

除了发表、出版的传统阵地，如今，影视改编带来文学跨界、网络传播使得作品出圈等，也将一些青年作家推向台前，与更广泛的读者见面。比如，青年作家双雪涛、班宇的成长，就既得益于文学刊物及各类文学奖项的推举，也借由作品被改编成电影、电视剧而受到瞩目。90后作家陈春成《夜晚的潜水艇》里的短篇小说，最初在豆瓣网站、微信公众号平台发布，慢慢收获大量读者，随后被出版方发现，转为纸质出版并斩获多个奖项。可以看到，青年作家创作、发表的条件更加便捷，文学传播、接受的方式更为多样，青年写作与青年文化、大众文化的联系也更为紧密。

规模庞大的网络作家队伍，更是显著呈现年轻化、多元化的特点。中国社会科学院文学研究所发布的《2022中国网络文学发展研究报告》显示：90后作家已成创作中坚，00后作家成为新增主力，90后、95后作家接连打破网络文学订阅纪录；阅文集团2022年新增注册作家中，00后占比60%，00后作家月均订阅过万的作品数较2021年同期翻了3倍。网络作家的成长与网络化生存，区别于传统作家，涌动着另一种活力生机。网络文学创作生产机制、读者反馈机制、海外传播等受到越来越多的关注和研究。

创意写作与作家进校园，推动文学经验的代际传承

“我想了很多年，其实写和改是两回事。会写，会改，你就是双拳出击。”2023年5月，一场特别的文学改稿会在上海朵云书院举行，7位知名作家、编辑为7名青年写作者现场改稿。小说家田耳借用双拳比喻写和改，坦言写的时候可以激情飞扬，甚至一泻千里，但改是一个需要自我约束的过程——几十年的创作经验在此真诚分享。

参与改稿会的7名写作者几乎都是90后，来自华东师范大学、同济大学、湖南师范大学、西北大学等高校写作相关专业。他们学习、钻研写作的过程和近十几年来中国创意写作的蓬勃发展密不可分。2009年，复旦大学获批国内创意写作专业硕士MFA授予权；2014年，北京师范大学设立文学创作与批评专业，探索学术导师和创作导师的双导师制培养模式，3年后又与鲁迅文学院合作招收文学创作硕士研究生；2015年，上海大学设立创意写作博士点；2019年，中国人民大学开始招收创造性写作博士研究生；2021年，北京大学成立文学讲习所；2023年，“中国大学创意写作联盟”在华东师范大学成立；2024年1月，《研究生教育学科专业简介及其学位基本要求（试行版）》公布，中文创意写作列入中国语言文学二级学科……

学院教育在传授系统化知识方面具有得天独厚的优势。创意写作在课程设置和培养方式上的多元探索，有利于挖掘青年写作者更深层的创作潜质，让“写作可教”的观念得到更多认同。尤其是随着一批优秀作家进入高校走上讲台，带学生品读文学经典，向学生讲授写作经验，具体指导学生作品创作，更是促进了文学经验的有效传承。当然，也应看到，写作跟时代经验和现实经验密不可分。真正有活力的创意写作是在与社会现实、作家心灵进行对话的过程中完成的。学院教育在带领青年写作者深入知识的同时，也应创造条件让其深入生活，从社会现实中汲取文学创作的丰沛能量。

传承文脉与开掘现实，呈现当代文学的多样可能

2023年10月，第八十一届世界科幻大会雨果奖在四川成都揭晓。中国90后科幻作家海漄凭借《时空画师》获得雨果奖最佳短中篇小说奖。《时空画师》受北宋名画《千里江山图》的启发而创作，展示了中华优秀传统文化与科幻想象力融合的精彩创意。

相较而言，当下青年作家接受的文学教育普遍更加完整，可供调度的写作资源更加丰富，写作整体上呈现出对想象力和可能性的强烈追求。与此同时，青年作家怀着文化自信与青年人的朝气锐气，自觉探向传统文脉，大胆寻找创新转化的空间。他们有的开掘具有地域特色的乡土文化，充满想象力地铺展历史图景；有的将城市工人生活和市井民生写得栩栩如生，世俗视角、人物典型、细节描写等传统现实主义手法在他们笔下焕发新活力；有的着力于探索现代汉语的丰富感受性，淬炼具有风格辨识度的文学语言；有的将来自数学、物理学、遗传生物学的知识资源融入当代小说，打开文学的观照视野；有的追问网络化生存经验如何塑造当代青年的精神世界，为当代青年画像……在赓续传统文脉的同时，青年作家从内容创新、文体创新、语言创新的角度，开拓着当代文学的边界。

引导青年作家关注社会现实、书写时代生活，始终是作家培养的重要内容。近年来，随着各级网络文学机构不断建立、面向网络作家的培训班陆续开展、现实题材网络文学征文活动相继举办，网络文学现实转向的趋势愈加突出，越来越多的青年作家用网络小说表现波澜壮阔、气象万千的社会现实。网络小说《茫茫白昼漫游》以盲人视角观照社会人生，《相声大师》把相声行业的起伏变迁娓娓道来，《投行之路》讲述金融行业的生存与竞争……在年轻的网络作家笔下，一种更新颖、更具精气神和青春气息的现实主义写作正形成潮流。

中国与世界、传统与未来、语言与现实、纪实与虚构、融合与创新，这是青年作家绕不过去的课题，也蕴含着文学传承创新的无限可能。面向时代生活，提高写作本领，激发文学潜能，青年写作将为新时代文学注入更多青春活力和创造激情。

（作者为福建师范大学文学院教授）

《 人民日报 》（ 2024年02月02日 20 版）

(责编：李依环、郝孟佳)