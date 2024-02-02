原标题：鼓励改造提升 突出安全可靠

日前，国家发展改革委、教育部、财政部、住房城乡建设部等7部门联合印发《关于加强高校学生宿舍建设的指导意见》（以下简称《指导意见》），提出通过多元筹资，着力解决高校学生宿舍供需矛盾问题，同时将宿舍的安全可靠作为一个重要方面进行了突出强调。

高校学生宿舍供需矛盾亟待破解

近年来，我国高等教育在学规模持续扩大，从2012年的3325万人增加到2022年的4655万人，涨幅达40%。与此同时，高校学生宿舍建设从立项启动到开工建设，普遍需要用时一年半至两年，跟不上新生入学速度，各高校学生宿舍越来越挤的情况不同程度存在。

根据国务院发布的《普通高等学校建筑面积指标》要求，本科生、研究生、博士生校舍建筑面积分别为每位学生10平方米、15平方米、20平方米。这个建筑面积包括公摊面积在内，但在实际执行中，多数高校尚未达标。当前，高校宿舍学生生均面积较小，缺少个人独立私密空间，在一定程度上影响住宿体验。

如何解决供需矛盾的突出问题，《指导意见》从挖掘存量、扩大增量两个方向给出了方案。在改造提升存量宿舍资源方面，《指导意见》指出，支持高校在确保安全的前提下对现有宿舍实施更新改造，适当增加建筑规模，对老旧学生宿舍进行装配化改造提升，对校内招待所、培训中心等具备住宿功能的用房进行改造利用，通过购买、租赁学校周边的人才公寓、商住楼等社会用房补充宿舍资源。在新建宿舍方面，《指导意见》明确支持宿舍面积缺口大、具备新建条件的高校新建一批学生宿舍，在符合国土空间规划的前提下，可以适当提高高校建筑容积率。

对老旧学生宿舍进行定期体检

记者从住房城乡建设部了解到，截至2022年底，城镇既有房屋中，建成超过30年的占18%，一些“老房子”设计建造标准不高，维修保养也不到位。

“老旧学生宿舍建筑面临着相似的境况。”住房城乡建设部科技与产业化促进中心研究员梁浩表示，进行定期体检是消除老旧房屋安全隐患的重要举措，此次《指导意见》提出将对超过一定使用年限的高校学生宿舍进行定期体检，有着深刻的现实意义。

《指导意见》提出，对达到一定使用年限的学生宿舍建筑要加强房屋安全管理，按照有关技术要求进行定期体检，消除安全隐患。这是我国首次针对既有房屋建筑提出定期体检要求。

“房屋体检是房屋使用安全责任人委托专业机构基于抽样检测和计算分析，围绕安全性、耐久性、适用性等方面，对超过一定使用年限的房屋整体安全状况进行的综合评估，目的是及时发现和处置房屋安全隐患，防范房屋安全事故。”国家建筑工程质量检验检测中心研究员常乐指出，房屋建筑全生命周期管理和安全涉及建设质量、使用维护、功能适配等，要确保使用安全，必须通过开展专业化房屋体检才能准确判断风险隐患。

鼓励对老旧学生宿舍进行改造提升

关于如何改造翻新老旧宿舍，《指导意见》明确，鼓励对老旧学生宿舍进行装配化改造提升，提升消防安全能力，并严格加强安全鉴定、改造设计和施工等环节的管理。

《指导意见》提出，对拟改造利用作为高校学生宿舍建筑的存量用房，要首先进行抗震等安全性鉴定，严格按照相关标准规范进行设计改造和施工，确保工程质量和结构安全。“只要涉及建筑结构，或者改变了建筑使用用途，都要进行抗震等安全性鉴定。”上海建科集团股份有限公司教授级高工龚治国说。

中国建筑科学研究院研究员、住房城乡建设部科技委抗震专委会委员史铁花表示，年代较久的宿舍，建造时采用的抗震设防标准偏低，如果条件允许，很有必要对其进行鉴定加固、改造提升。

此次《指导意见》要求，对于新建高校学生宿舍建筑要“按照不低于重点设防类的要求采取抗震设防措施”，这也是对2021年出台的《建设工程抗震管理条例》有关规定的具体贯彻落实。中国建设科技集团总裁孙英说，将按照好房子标准，为高校学生建设更好的宿舍，做好高校学生宿舍的抗震设防措施，让家长和学生更加放心。

（记者 邱玥）

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