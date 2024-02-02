原标题：推进产教融合 培养“湖湘工匠”

近日，教育部和湖南省人民政府印发了《关于进一步深化职业教育产教融合服务国家重要先进制造业高地建设的实施方案》（以下简称《方案》）。“‘十四五’以来，我们积极探索办好新时代职业教育的‘湖南经验’，把职业教育融入经济社会发展大局，实现同步规划，有力推进省域现代职业教育体系建设。”湖南省教育厅厅长夏智伦说。

部省共建职业教育改革发展高地

2021年至2023年，教育部与湖南省政府两次联合发文，开展部省共建职业教育改革发展高地、部省协同推进省域现代职业教育体系建设改革试点。湖南省还编制了“十四五”高校设置规划，推动跨部门、跨行业、跨区域、跨层级资源整合，以此稳步发展本科层次职业教育。在这一过程中，湖南加快构建“院校集群+功能板块”“专业集群+产业链”的生态系统，有效提升了职业教育与区域经济社会发展的匹配度。

近年来，长株潭城市群入选全国首批产教融合试点城市，湖南省株洲市产教联合体成为首批国家级市域产教联合体，常德、岳阳等地也积极探索成立市域产教联合体。湖南省职业院校布局与产业园区匹配度持续提升，截至目前，湖南在省级以上园区布局职业院校212所，在校生总人数达93.6万。

同时，湖南省积极指导职业院校对接产业体系，动态调整专业设置。近3年来，湖南省职业院校共新增专业点983个，实现了专业集群与产业集群的良好适配。

目前，湖南已建立了多形式衔接、多通道成长、可持续发展的梯度职业教育和培训体系，有效推动中高职贯通、高本联合培养等教学模式，并试点实施“楚怡工匠计划”“湖湘工匠燎原计划”。多年来，湖南积极提升职业院校关键办学能力，立项建设省楚怡高水平高职院校30所，高水平专业群100个，优质中职学校60所，优质专业（群）200个。

为服务国家制造业提供人才支撑

“湖南是部省共建的国家职业教育创新发展高地。”湖南省教育厅副厅长王仁祥说，基于湖南产业发展优势和职业教育基础，教育部与湖南省政府共同谋划，以深化产教融合、服务国家重要先进制造业为突破口，共建现代职业教育体系新模式试点省份，支持湖南先行示范。

此次发布的《方案》将为湖南开展现代职业教育体系新模式试点做好规划。根据《方案》，湖南将用3年左右时间，通过部省协同、央地联动，打造一批市域产教联合体、行业产教融合共同体、园区产教融合实践中心和市级职业教育培训中心，建成办学模式更加多样、产教融合更加紧密、职普发展更加协调、国际合作更加深入、管理体制更加完善的现代职业教育体系，为湖南建设国家重要先进制造业高地提供有力的人才支撑和智力支持。

围绕上述目标，《方案》详细列出13项重点任务，包括搭建创业兴工的“大思政”育人平台、校企共建强技赋能高水平专业集群、创新拔尖技术人才选拔培养方式、探索职普融通发展新模式、制定先进制造业相关人才培养标准、打造湖南特色职教国际交流品牌活动等。湖南省将打造产教融合新生态，系统培养熟悉系统集成、生产工艺、制造流程等环节的现场工程师、卓越工程师、工程医生等湖湘工匠。

《方案》紧密联系湖南实际，彰显了湖南特色。记者了解到，未来湖南将通过建设重点工程项目和重点研发平台，解决一批关键技术、共性技术、关键零部件工艺设计与加工技术等方面的问题，积极研发教学装备，探索市场化运作，在服务行业企业技术改造、工艺改进、产品升级等方面产出系列成果。

(记者 俞慧友 实习生 姚宇春)

(责编：郝孟佳、李依环)