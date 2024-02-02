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“一带一路”职业教育国际研讨会在深圳举行

2024年02月02日08:24 | 来源：科技日报
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原标题：“一带一路”职业教育国际研讨会在深圳举行

记者1月31日获悉，2023年“一带一路”职业教育国际研讨会近日在深圳举行。本次研讨会的主题是“数字职教互联互通、全球文明互学互鉴”。

“要加快‘职教出海’步伐，完善校企协同的海外职教新模式，做好标志性职教国际合作项目。”中国职业技术教育学会会长、教育部原副部长鲁昕指出，面向未来，要充分发挥数字技术优势，推动共建共享数字教育资源，落实世界职业技术教育发展大会《天津倡议》，推动职业教育高质量发展。

山东省教育厅总督学王志刚、德国商会职业教育解决方案部总监提多·洋森、科特迪瓦国立理工学院校长穆萨·迪亚比、深圳职业技术大学校长许建领等专家学者，围绕职业教育如何推动构建人类命运共同体进行了深入讨论。同时，与会嘉宾围绕如何在“一带一路”立体互通网络中实现职业教育资源互通、在建设开放型世界经济中实现职业教育理念互通等议题进行分享交流。

研讨会同期还举行了《职业教育学术译丛》发布仪式和《职业·技术·教育》国际期刊创刊揭幕仪式。

本次研讨会由中国职业技术教育学会、教育部职业教育发展中心主办，深圳职业技术大学、中国职业技术教育学会外语教育工作委员会、国际交流合作工作委员会、21世纪海上丝绸之路分会承办。据悉，研讨会吸引了来自49个国家和地区的近300名代表参会。

（记者罗云鹏 通讯员巫忆苏）

(责编：郝孟佳、李依环)

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