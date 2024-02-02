原标题：让科研与教学实现“双向奔赴”

随着地方两会的密集召开，科教融汇再度成为代表委员的热议话题。在不久前举行的现代职业教育科教融汇共同体人文科技素养发展联盟成立大会上，300余名来自全国高职院校、行业企业、科研机构的代表，围绕职业教育的高质量发展与科教融汇展开深入讨论。

“服务经济社会发展是职业教育的功能之一。”北京师范大学教授李兴洲说，职业教育要立足地方、立足产业，走以产定教、以教促产、产教融合的道路，为地方经济社会发展、制造强国战略提供技能人才和技术支撑。

李兴洲提出，职业教育除了培养学生的专业技术技能，还要重视学生的综合素养，促进职业教育从“以就业为导向”向“以职业生涯发展为导向”转变。

济宁职业技术学院校长李中国认为，与企业跨界合作，是职业教育的办学格局；链接产业需求，是职业教育的社会价值；认知与实践相互结合，是岗位能力生成的基本要求。

现代职业教育科教融汇共同体理事长、常州纺织服装职业技术学院院长吴访升告诉记者，目前职业教育与经济社会发展的联系仍不够紧密，服务国家和经济社会发展的能力还有待加强，社会力量参与职业教育积极性还需提高，复合型技术技能人才培养模式和评价模式改革的动力稍显不足，职业教育技术技能人才成长通道有待进一步畅通。“必须深化科教融汇、产教融合，解决职业教育创新性不足、服务力不强、吸引力不高等问题，加快构建现代职业教育体系，推动职业教育高质量发展，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。”吴访升说。

在吴访升看来，科教融汇是职业院校服务高质量发展的创新引擎。“职业院校要积极探索科教融汇的有效路径，让科技资源与教育资源融合汇聚，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国作出贡献。”吴访升说。

吴访升认为，要深入探究科教融汇的内涵、边界和实践路径，加快形成“科研引导教学，教学助推科研”的协同创新之路。要注重“立地式”科研，把论文写在田间地头，把课题立在产业需求，把成果用在生产一线。职业院校既要对接企业需求、解决生产实践中的技术难题，又要对接科研院所，把先进技术转化为生产力，发挥“中试车间”的作用。

“科教融汇有助于提高师生的科学素养和科研能力。将科技创新融入教学，一方面能让学生在创新创业中提高自身科学素养，另一方面可以加强教师的科研意识和科研水平。”李中国表示，科教融汇背景下，职业院校应吸引科研机构和相关企业参与教学教研、开展教材编写。

常州信息职业技术学院副院长陶大伟介绍，学校作为国家“双高计划”建设院校，以科教融汇赋能科技服务新范式，走出了具有特色的科教融汇新路径。近年来，学校建设工业互联网平台，组织工业互联网技术专业教学标准研制，启动工业互联网应用专业教学资源库建设，组建行业产教融合共同体。

(记者 王延斌 实习记者 李诏宇 通 讯 员 孙嘉隆 李爱红)

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